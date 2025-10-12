Hamas diz que começa a libertar reféns israelenses nesta segunda

Medida faz parte da assinatura de cessar-fogo assinada com Israel

Um alto responsável do Hamas afirmou neste domingo (12) à agência noticiosa France-Presse (AFP) que a libertação dos 48 reféns, majoritariamente israelenses, detidos em Gaza, vai começar nesta segunda-feira de manhã.

"Em conformidade com o acordo assinado, a troca de prisioneiros deve começar na segunda-feira de manhã, como combinado, e não há novidades a esse respeito", disse o representante do grupo radical palestino, identificado como Oussama Hamdane, em declarações à AFP.

Depois da entrega, Israel deverá libertar cerca de 2 mil detidos palestinos das suas prisões, de acordo com os termos da primeira fase de um acordo de cessar-fogo assinado pelas duas partes e que foi impulsionado pelos Estados Unidos.

*A reprodução deste material é proibida.