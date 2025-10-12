logo ebc
logo Agência Brasil
Internacional

Hamas diz que começa a libertar reféns israelenses nesta segunda

Medida faz parte da assinatura de cessar-fogo assinada com Israel
Lusa*
Publicado em 12/10/2025 - 17:40
Lisboa
Lusa

Um alto responsável do Hamas afirmou neste domingo (12) à agência noticiosa France-Presse (AFP) que a libertação dos 48 reféns, majoritariamente israelenses, detidos em Gaza, vai começar nesta segunda-feira de manhã.

"Em conformidade com o acordo assinado, a troca de prisioneiros deve começar na segunda-feira de manhã, como combinado, e não há novidades a esse respeito", disse o representante do grupo radical palestino, identificado como Oussama Hamdane, em declarações à AFP.

Depois da entrega, Israel deverá libertar cerca de 2 mil detidos palestinos das suas prisões, de acordo com os termos da primeira fase de um acordo de cessar-fogo assinado pelas duas partes e que foi impulsionado pelos Estados Unidos.

*A reprodução deste material é proibida.

 

Relacionadas
Palestinians, who were displaced to the southern part of Gaza at Israel's order during the war, make their way along a road as they return to the north after a ceasefire between Israel and Hamas in Gaza went into effect, in the central Gaza Strip, October 10, 2025. REUTERS/Mahmoud Issa TPX IMAGES OF THE DAY
Gaza tem primeira noite tranquila em meses após cessar fogo
Presidente dos EUA, Donald Trump 25/08/2025 REUTERS/Jonathan Ernst
Trump: reféns de Gaza devem ser libertados na segunda ou terça-feira
RAFAH, EGYPT - OCTOBER 12: Trucks carrying humanitarian aid supplies pass through the Rafah Border Crossing following the ceasefire agreement in Rafah, Egypt on October 12, 2025. Reuters/Ahmed Sayed/Anadolu/Proibida reprodução No Use USA No use UK No use Canada No use France No use Japan No use Italy No use Australia No use Spain No use Belgium No use Korea No use South Africa No use Hong Kong No use New Zealand No use Turkey
Ajuda humanitária começa a entrar em Gaza a partir do Egito
Hamas Conflito no Oriente Médio Israel Reféns
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Seleção brasileira masculina chega à Tóquio para amistoso contra Japão - em 12/10/2025
Esportes Seleção brasileira chega a Tóquio para amistoso contra Japão na terça
dom, 12/10/2025 - 17:53
Brasília-DF, 10.11.2023, Fachada do Prédio da Agência de Vigilância Sanitária ANVISA, em Brasília. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Saúde Anvisa proíbe venda de produtos de cannabis e cogumelos
dom, 12/10/2025 - 17:52
Logo da Agência Brasil
Internacional Hamas diz que começa a libertar reféns israelenses nesta segunda
dom, 12/10/2025 - 17:40
Logo da Agência Brasil
Internacional China: controle de terras raras tem impacto limitado no abastecimto
dom, 12/10/2025 - 17:25
Logo da Agência Brasil
Meio Ambiente Último evento preparatório para COP30 começa nesta segunda
dom, 12/10/2025 - 17:01
Logo da Agência Brasil
Geral Ciclista morre atropelado na Dutra em romaria para Aparecida
dom, 12/10/2025 - 16:49
Ver mais seta para baixo