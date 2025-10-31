Hamas entrega corpos de dois reféns israelenses

O grupo militante palestino Hamas entregou dois corpos de reféns israelenses, um dia após o tênue cessar-fogo em Gaza ser abalado por uma série de ataques israelenses no enclave.

Os corpos dos reféns Amiram Cooper e Sahar Baruch foram devolvidos a Israel para serem enterrados após a conclusão de um processo de identificação, disse o Exército israelense em um comunicado na noite desta quinta-feira (30).

Sob o acordo de cessar-fogo, o Hamas libertou todos os reféns vivos em troca de quase 2 mil prisioneiros palestinos e detentos de guerra, enquanto Israel retirou suas tropas, interrompeu sua ofensiva e aumentou a ajuda ao enclave.

O Hamas também concordou em entregar os restos mortais de todos os 28 reféns mortos em troca de 360 militantes palestinos mortos na guerra. Até esta quinta-feira, 15 corpos haviam sido entregues pelo grupo.

Israel diz que o Hamas tem sido muito lento para entregar os corpos restantes dos reféns que ainda estão em Gaza. O Hamas argumenta que levará tempo para localizar e recuperar todos os restos mortais.

As famílias de alguns dos reféns estão desesperadas para dar um enterro adequado aos entes queridos e temem que seus restos mortais se percam para sempre sob as ruínas de Gaza.

Milhares de palestinos que se acredita estarem mortos ainda estão desaparecidos em meio à vasta destruição.

A disputa sobre a recuperação e a entrega dos corpos dos reféns tem sido uma das dificuldades que complicam o plano do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de acabar definitivamente com a guerra de Gaza.

Vários obstáculos consideráveis ainda estão por vir, incluindo a futura administração de Gaza e a exigência de desarmamento do Hamas. Ao mesmo tempo, os dois lados estão trocando acusações pela violação da trégua.

De terça (28) para quarta-feira (29), Israel retaliou um ataque palestino contra suas tropas, que deixou um soldado morto, com bombardeios que, segundo autoridades de saúde de Gaza, mataram 104 pessoas.

O Ministério da Saúde de Gaza afirmou que 46 crianças e 20 mulheres estavam entre as 104 pessoas mortas nos ataques aéreos. Israel disse que seus ataques tinham como alvo dezenas de militantes.

Testemunhas relataram que aviões israelenses realizaram dez ataques aéreos em áreas a leste de Khan Younis, no Sul da Faixa de Gaza, enquanto tanques bombardearam áreas a leste da Cidade de Gaza, no Norte, antes do amanhecer desta quinta-feira. Não houve registro de vítimas.

O Exército israelense disse que realizou ataques "precisos" contra a "infraestrutura terrorista que representava uma ameaça às tropas" nas áreas de Gaza onde suas forças ainda estão posicionadas.

Moradores de Gaza temem a retomada das hostilidades.

"Estamos com medo de que outra guerra seja deflagrada, porque não queremos uma guerra. Sofremos dois anos de deslocamento. Não sabemos para onde ir ou de onde vir", disse um homem deslocado, Fathi Al-Najjar, em Khan Younis, no sul de Gaza.

No acampamento de barracas onde Najjar conversou com a reportagem, meninas e meninos enchiam garrafas plásticas com água de recipientes de metal colocados ao lado da rua, e mulheres cozinhavam alimentos para as famílias usando fornos a lenha feitos de barro.

A guerra deslocou a maior parte dos mais de dois milhões de habitantes de Gaza, alguns deles múltiplas vezes. Muitos ainda não voltaram para suas áreas, temendo que em breve possam ser deslocados novamente.

Confira a reportagem da TV Brasil sobre o assunto: