Hamas entrega corpos de reféns após Israel ameaçar cortar ajuda

O Hamas entregou mais corpos de reféns mortos depois que Israel ameaçou reduzir a ajuda a Gaza nesta terça-feira e o presidente dos EUA, Donald Trump, ameaçou com violência contra o grupo militante palestino se ele não se desarmar.

Um dia após Trump discursar em Jerusalém, divulgando seu plano para acabar com a guerra, combatentes do Hamas executaram homens nas ruas e Israel disse à Organização das Nações Unidas que permitirá apenas metade do número diário de caminhões acertado no acordo de cessar-fogo da semana passada.

Autoridades israelenses disseram que Israel havia decidido restringir a ajuda e adiar os planos de abrir a passagem da fronteira sul para o Egito porque o Hamas havia violado o acordo de cessar-fogo ao não entregar os corpos dos reféns que morreram após serem capturados na invasão do Hamas a Israel em outubro de 2023.

Horas depois, o Hamas informou aos mediadores que iria transferir quatro corpos para Israel a partir das 22h (horário de Jerusalém), disse à Reuters uma autoridade envolvida na operação.

Mais tarde, os militares israelenses disseram que a Cruz Vermelha havia recebido quatro caixões do Hamas e estava a caminho de entregar os restos mortais às forças israelenses.

O ataque de dois anos de Israel deixou grande parte do enclave em ruínas. Nesta terça-feira, o Hamas disse que Israel estava matando pessoas em Gaza e violando o cessar-fogo. Trump sugeriu que o Hamas estava renegando sua promessa de devolver os mortos e ameaçou o grupo com violência.

"Se eles não se desarmarem, nós os desarmaremos", disse Trump aos repórteres em Washington, após retornar de sua viagem ao Oriente Médio. "E isso acontecerá rapidamente e talvez de forma violenta."

Enquanto isso, o Hamas rapidamente recuperou as ruas das áreas urbanas de Gaza, após a retirada parcial das tropas israelenses na semana passada.

Em um vídeo que circulou no final da segunda-feira, os combatentes do Hamas arrastaram sete homens para um círculo de pessoas na Cidade de Gaza, forçaram-nos a se ajoelhar e atiraram neles por trás.

Uma fonte do Hamas confirmou que o vídeo foi filmado na segunda-feira e que os combatentes do Hamas participaram das execuções. A Reuters conseguiu confirmar a localização por meio de características geográficas visíveis.

Atraso na entrega dos corpos

Trump já havia dado sua bênção ao Hamas para reafirmar algum controle de Gaza, pelo menos temporariamente. Até agora, as autoridades israelenses se abstiveram de comentar publicamente sobre o ressurgimento dos combatentes do grupo.

Na segunda-feira, Trump proclamou o "amanhecer histórico de um novo Oriente Médio" ao Parlamento de Israel, enquanto Israel e o Hamas trocavam os últimos 20 reféns israelenses vivos em Gaza por quase 2.000 detidos e prisioneiros palestinos.

Antes de os novos corpos de reféns serem entregues à Cruz Vermelha, o Hamas havia entregado quatro caixões de reféns mortos, deixando pelo menos 23 supostos mortos e um desaparecido ainda na Faixa de Gaza.

Obstáculos à paz permanente

Os residentes de Gaza disseram que os combatentes do Hamas estavam cada vez mais visíveis nesta terça-feira, posicionando-se ao longo das rotas necessárias para a entrega de ajuda. Autoridades de segurança palestinas disseram que dezenas de pessoas foram mortas em confrontos entre combatentes do Hamas e rivais nos últimos dias.

Enquanto isso, Israel, usando drones aéreos, matou cinco palestinos quando eles foram verificar as casas em um subúrbio a leste da Cidade de Gaza, e um ataque aéreo israelense matou uma pessoa e feriu outra perto de Khan Younis, disseram as autoridades de saúde de Gaza.

O Hamas acusou Israel de violar o cessar-fogo. Os militares israelenses disseram que dispararam contra pessoas que cruzaram as linhas de trégua e se aproximaram de suas forças depois de ignorar os pedidos para que voltassem atrás.

Uma cúpula co-organizada por Trump no Egito na segunda-feira terminou sem nenhum anúncio público de grandes progressos no sentido de estabelecer uma força militar internacional para Gaza, ou um novo órgão de governo.

A Cidade de Gaza e as áreas vizinhas estão sofrendo com a fome que aflige mais de meio milhão de palestinos, mas os caminhões de ajuda ainda não têm permissão para entrar em Gaza no ritmo previsto de centenas por dia. Ainda não foram implementados planos para abrir a passagem para o Egito para permitir a saída de alguns habitantes de Gaza, inicialmente para retirar os feridos para tratamento médico.

Hamas afirma o controle

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, afirmou que a guerra não pode terminar até que o Hamas entregue suas armas e ceda o controle de Gaza, uma exigência que os combatentes rejeitam.

Fontes do Hamas disseram à Reuters nesta terça-feira que o grupo não toleraria mais violações da ordem em Gaza e teria como alvo colaboradores, saqueadores armados e traficantes de drogas.

O grupo, embora bastante enfraquecido após dois anos de bombardeios israelenses e incursões terrestres, vem se reafirmando gradualmente desde que o cessar-fogo foi estabelecido.

O Hamas enviou centenas de trabalhadores para começar a limpar os escombros nas rotas necessárias para acessar as casas danificadas ou destruídas e para consertar os canos de água quebrados. A desobstrução das vias e a provisão de segurança também serão necessárias para aumentar a entrega de ajuda.

O cessar-fogo interrompeu dois anos de guerra devastadora em Gaza, desencadeada pelo ataque de 7 de outubro de 2023, no qual homens armados liderados pelo Hamas mataram cerca de 1.200 pessoas e levaram 251 reféns de volta a Gaza, de acordo com os registros israelenses.

Os militares israelenses mataram pelo menos 67.000 pessoas em Gaza, de acordo com as autoridades de saúde locais, e teme-se que milhares de outras pessoas estejam mortas sob os escombros. O Serviço de Defesa Civil de Gaza disse que 250 corpos foram recuperados desde o início da trégua.

