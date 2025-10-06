logo ebc
logo Agência Brasil
Internacional

Illinois é novo campo de batalha judicial sobre uso da Guarda Nacional

Trump tem enviado força federalizada para intervir nos estados
Nate Raymond e Dietrich Knauth – repórteres da Reuters
Publicado em 06/10/2025 - 16:48
CHICAGO
Agentes de segurança operam durante impasse com o Serviço de Imigração e Alfândega dos EUA (ICE) e agentes federais em bairro de Chicago 04/10/2025 REUTERS/Jim Vondruska
© Reuters/Jim Vondruska/proibida reprodução

O Estado de Illinois entrou com uma ação judicial nesta segunda-feira (6) para impedir que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, envie centenas de soldados da Guarda Nacional federalizada para as ruas de Chicago

Trata-se do mais recente ponto de tensão em um número crescente de batalhas judiciais sobre a autoridade do presidente republicano para enviar forças militares para agir no âmbito estadual.

O estado liderado pelos democratas e a cidade de Chicago entraram com a ação horas depois que um juiz federal do Oregon bloqueou temporariamente, no domingo (5), a administração Trump de enviar tropas da Guarda Nacional para policiar Portland, no Oregon.

A ação de Chicago é a quarta que tem como alvo o uso sem precedentes de soldados por Trump para policiar cidades norte-americanas, reprimir protestos e reforçar a fiscalização da imigração nacional.

Os tribunais ainda não chegaram a uma decisão final em nenhum desses casos, mas os juízes da Califórnia e do Oregon tomaram decisões iniciais de que Trump provavelmente extrapolou sua autoridade.

A ação de Illinois teve como alvo a decisão do governo Trump, no fim de semana, de federalizar até 300 membros da Guarda Nacional de Illinois, apesar das objeções do governador democrata J.B. Pritzker, e outros 400 do Texas para serem enviados a Chicago.

"Esses avanços na 'guerra' há muito declarada pelo presidente Trump contra Chicago e Illinois são ilegais e perigosos", alegou a ação.

O presidente republicano está enviando militares para Illinois com base em um "pretexto frágil" que alega que uma instalação de Imigração e Alfândega em um subúrbio de Chicago precisa ser protegida, já que os protestos do lado de fora do prédio sobre a repressão à imigração de Trump continuam, de acordo com a queixa.

O estado argumenta que o governo Trump não cumpriu as condições legais necessárias para permitir a federalização das tropas da Guarda Nacional sem a aprovação de Pritzker e está violando a Lei Posse Comitatus, uma lei federal que limita drasticamente o uso dos militares para a aplicação da lei nacional.

A ação judicial também argumenta que as ações de Trump violam a 10ª Emenda da Constituição dos EUA, que protege os direitos dos estados, ao usurpar o papel de Pritzker como comandante-chefe da Guarda Nacional em Illinois e ao infringir a autoridade do Estado sobre a aplicação da lei local.

A Casa Branca disse que as tropas eram necessárias para proteger os funcionários do governo federal de "tumultos violentos" em Chicago.

"O presidente Trump não fechará os olhos para a ilegalidade", disse a porta-voz da Casa Branca Abigail Jackson.

Illinois contestou a descrição de Trump sobre a cidade, dizendo na ação que "os protestos foram pequenos, principalmente pacíficos e, infelizmente, aumentaram devido à própria conduta do DHS (Departamento de Segurança Interna)".

Escrutínio judicial

O presidente norte-americano expandiu o uso dos militares em seu segundo mandato, o que incluiu o envio de tropas ao longo da fronteira dos EUA e a ordem de matar suspeitos de tráfico de drogas em barcos na Venezuela sem o devido processo legal.

Ele ordenou o envio de tropas da Guarda Nacional para Los Angeles, Chicago, Portland e Washington, provocando ações judiciais de líderes estaduais e locais.

As tropas da Guarda Nacional são forças de milícia baseadas no Estado que respondem aos seus governadores, exceto quando convocadas para o serviço federal.

Juízes da Califórnia e do Oregon determinaram que Trump violou a lei ao assumir o controle da Guarda Nacional nesses estados e ao usar as tropas da Califórnia como força policial.

Essas decisões estão em fase de recurso, e um tribunal superior permitiu que Trump mantivesse o controle da Guarda Nacional da Califórnia enquanto a batalha legal continua.

Um juiz de Washington ainda não se pronunciou sobre a legalidade do envio de tropas para a capital do país.

Trump disse que enviaria tropas para outras cidades lideradas por democratas, incluindo Baltimore, Nova York e Oakland.

Os líderes democratas dessas cidades disseram que o envio de tropas é uma ferramenta de intimidação política, enquanto Trump argumentou que os protestos contra a alta criminalidade e a imigração exigem uma resposta nacional.

Relacionadas
Protesters confront members of the National Guard patrolling Union Station, after U.S. President Donald Trump deployed the National Guard and ordered an increased presence of federal law enforcement to assist in crime prevention, with the U.S. Capitol building in the background, in Washington, D.C., U.S., August 16, 2025. REUTERS/Alex Kent TPX IMAGES OF THE DAY REFILE - QUALITY REPEAT
Tropas da Guarda Nacional de 3 estados serão enviadas para Washington
Presidente Donald Trump assina ordem executiva para construção de muro na fronteira dos Estados Unidos com o México (AFP/Direitos Reservados)
Trump manda militarizar fronteira com o México com a Guarda Nacional
Edição:
Denise Griesinger
Guarda Nacional Estados Unidos Illinois Chicago Democratas Republicanos Donald Trump
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Desigualdade social, população de rua, pobreza, economia Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil/Arquivo
Economia índice de Gini: desigualdade em metrópoles tem menor nível histórico
seg, 06/10/2025 - 18:39
Everton Ribeiro - Bahia - 25 de janeiro de 2024
Esportes Everton Ribeiro passa por cirurgia de tireoide devido a um câncer
seg, 06/10/2025 - 18:28
Brumadinho (MG), 23/01/2024 - Parque Cachoeira, bairro rural de Brumadinho. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Meio Ambiente Brumadinho: Crea cancela registro de 15 engenheiros envolvidos
seg, 06/10/2025 - 18:24
Luziânia (GO), 06/10/2025 – A ministra do meio ambiente, Marina Silva participa da 6ª Conferência Nacional Infantojuvenil pelo Meio Ambiente Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Meio Ambiente Em conferência, jovens debatem propostas para levar à COP30
seg, 06/10/2025 - 18:21
Los Angeles - EUA, 09/06/2022 - Bandeiras do Brasil e dos Estados Unidos. Foto: Alan Santos/PR
Economia Exportações para os Estados Unidos caem 20,3% após tarifaço
seg, 06/10/2025 - 18:09
São Paulo (SP), 03/10/2025 – Imagem ilustrativa de um processo colorimétrico para detecção de metanol em bebidas alcoólicas. Foto: Conselho Federal de Quimica/Divulgação
Geral SP tem 14 casos de intoxicação por metanol com duas mortes confirmadas
seg, 06/10/2025 - 17:57
Ver mais seta para baixo