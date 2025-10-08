logo ebc
Integrantes de nova flotilha que ia para Gaza são detidos por Israel

Cento e quarenta pessoas participam da ação em nove navios.
Lusa*
Publicado em 08/10/2025 - 06:15
Tel Aviv
HELSINKI, FINLAND - OCTOBER 7: Finnish members of the Global Sumud Flotilla, who had sailed towards Gaza in recent weeks and were arrested by Israeli authorities in international waters, arrives at Helsinki Airport in Helsinki, Finland on October 7, 2025. Alessandro Rampazzo / AnadoluNo Use USA No use UK No use Canada No use France No use Japan No use Italy No use Australia No use Spain No use Belgium No use Korea No use South Africa No use Hong Kong No use New Zealand No use Turkey
Lusa

Os nove navios da Flotilha da Liberdade que navegavam rumo a Gaza foram interceptados hoje em águas internacionais pela Marinha de guerra israelense, que deteve os 140 participantes.

A informação foi confirmada pela organização Road to Gaza, que preparou a ação dos ativistas da nova flotilha, com o objetivo de romper o bloqueio israelense.

A organização disse à Agência France Presse que os veleiros "Thousand Madleens" e "Conscience" foram abordados em águas internacionais a uma distância de aproximadamente 110 milhas náuticas da costa de Gaza.

A Marinha de guerra israelense interceptou inicialmente três dos veleiros da flotilha a 120 milhas náuticas (220 quilómetros) de Gaza e concluiu depois a operação com a interceptação das demais embarcações que compõem a segunda flotilha, que partiu da Itália no final de setembro.

A flotilha anterior - Global Sumud - foi abordada na semana passada.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros de Israel confirmou hoje a nova operação de abordagem, acrescentando que todos os passageiros "estão seguros e com boa saúde".

"Espera-se que os passageiros sejam deportados imediatamente", anunciou Israel em breve comunicado.

Entretanto, a organização da Flotilha da Liberdade denunciou a detenção de tripulações "desarmadas", incluindo médicos, jornalistas e autoridades políticas, incluindo Jimena González, membro do partido espanhol Más Madrid.

A organização denunciou ainda a perda de mantimentos essenciais transportados pelas embarcações, no valor de mais de 95 mil euros em medicamentos, equipamento respiratório e mantimentos destinados aos hospitais de Gaza.

Como no caso da Flotilha Sumud, os participantes devem ser transferidos a um porto israelense para posterior deportação.

Dos mais de 450 participantes da flotilha Sumud, seis permaneciam detidos na terça-feira na prisão israelense de Ketziot.

A guerra em Gaza começou no dia 7 de outubro de 2023 com o ataque do Hamas contra o território de Israel, que deixou mais de 1.200 mortos.

A reação de Israel provocou, até o momento, mais de 60 mil mortos.

Além da campanha militar, Israel bloqueou o acesso a alimentos à população civil vítima da guerra. 

