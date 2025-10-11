logo ebc
Irã diz que está aberto a proposta nuclear justa e equilibrada dos EUA

Teerã não abrirá mão de seu direito de enriquecer urânio, diz ministro
Parisa Hafezi - Reuters
Publicado em 11/10/2025 - 17:26
Dubai 
Reuters

O Irã receberia com satisfação uma possível proposta nuclear "justa e equilibrada" dos Estados Unidos, mas Teerã não recebeu nenhuma proposta para negociações, disse o principal diplomata do país neste sábado.

"Se recebermos uma proposta razoável, equilibrada e justa dos norte-americanos para negociações, certamente a consideraremos", disse o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araqchi, à televisão estatal.

No entanto, Araqchi disse que Teerã não abrirá mão de seu "direito de enriquecer urânio", mas pode tomar medidas para fortalecer a confiança em relação à "natureza pacífica de seu programa nuclear".

"É claro que isso está condicionado ao fato de o outro lado também tomar medidas para criar confiança -- suspendendo parte das sanções", disse Araqchi, acrescentando que Teerã e Washington estavam trocando mensagens por meio de mediadores.

Os Estados Unidos, seus aliados europeus e Israel acusam Teerã de usar seu programa nuclear para ocultar esforços para tentar desenvolver a capacidade de produzir armas. O Irã afirma que seu programa nuclear é apenas para fins pacíficos.

Antes de uma guerra de 12 dias entre o Irã e Israel em junho, à qual Washington se juntou atacando as principais instalações nucleares, Teerã e Washington realizaram cinco rodadas de negociações nucleares, mas enfrentaram grandes obstáculos, como o enriquecimento de urânio em solo iraniano, que as potências ocidentais querem reduzir a zero para minimizar qualquer risco de fabricação de armas.

Irã urânio programa nuclear
