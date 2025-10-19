logo ebc
logo Agência Brasil
Internacional

Israel autoriza retomada de ajuda humanitária em Gaza após ataques

Exército lançou bombardeios ao acusar Hamas de violar cessar-fogo
Lusa
Publicado em 19/10/2025 - 18:01
JERUSALÉM
Caminhões com ajuda fazem fila perto da fronteira de Rafah, entre Egito e Faixa de Gaza 13/8/2025 REUTERS/Stringer
© Reuters/Stringer/Proibida reprodução
Lusa

O governo israelense decidiu hoje restabelecer o acesso de ajuda humanitária à Faixa de Gaza, após o fim dos bombardeios lançados ao longo deste domingo contra o enclave, de acordo com a mídia israelense.

De acordo com o jornal Ynet, “o fluxo de caminhões será retomado quando os bombardeios cessarem”, embora a passagem fronteiriça de Rafah permaneça fechada até que o Hamas devolva os corpos de 16 reféns.

A emissora Canal 12 adiantou que o Executivo seguiu uma recomendação do Exército para suspender temporariamente a entrada de ajuda humanitária após confrontos registrados esta manhã em Rafah, no sul de Gaza, entre soldados israelenses e supostos policiais do Hamas — um episódio negado pelo movimento.

O Exército israelense acusou o Hamas de violar o cessar-fogo e lançou, em resposta, uma série de ataques por toda a Faixa de Gaza, que provocaram dezenas de mortos, segundo fontes locais.

Nessa mesma noite, o governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu anunciou ter restaurado a trégua, assegurando que “continuará a aplicar o acordo de cessar-fogo e responderá firmemente a qualquer violação do mesmo”.

Durante o cessar-fogo anterior, em vigor entre 19 de janeiro e 18 de março deste ano, Israel manteve um bloqueio total à entrada de ajuda humanitária em Gaza durante 11 semanas, tendo o acesso sido restabelecido apenas em 19 de maio.

Segundo dados da ONU, mais de dois milhões de habitantes de Gaza continuam dependentes de ajuda externa para sobreviver, num território devastado após dois anos de guerra e sucessivas restrições impostas por Israel.

* É proibida a reprodução deste conteúdo

Relacionadas
Construções destruídas por explosões em Gaza 07/10/2025 REUTERS/Ammar Awad
Israel diz que Hamas violou acordo e lança ataque em Gaza
Israel Hamas Cessar-Fogo Gaza
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília- 19/10/2025 - Em velório do estudante Isaac, em Brasília, colegas soltaram balões brancos. Foto: Luiz Claudio Ferreira/Agência Brasil
Direitos Humanos Enterro de jovem esfaqueado no DF é marcado por pedido de justiça
dom, 19/10/2025 - 18:19
arrascaeta, flamengo, palmeiras, brasileiro
Esportes Flamengo vence no Maracanã e empata em número de pontos com Palmeiras
dom, 19/10/2025 - 18:09
Caminhões com ajuda fazem fila perto da fronteira de Rafah, entre Egito e Faixa de Gaza 13/8/2025 REUTERS/Stringer
Internacional Israel autoriza retomada de ajuda humanitária em Gaza após ataques
dom, 19/10/2025 - 18:01
Police officers work near a crane believed to have been used in what the French Interior Ministry said was a robbery at the Louvre museum during which jewellery was stolen, in Paris, France, October 19, 2025. REUTERS/Gonzalo Fuentes/ Proibida reprodução
Internacional Coroa de imperatriz roubada do Louvre é encontrada
dom, 19/10/2025 - 17:37
Vinicius de Moraes
Cultura Museu de Arte do Rio celebra obra de Vinicius de Moraes
dom, 19/10/2025 - 16:45
Olinda - 19/10/2025 - Desabamento de um conjunto de residências deixou duas pessoas mortas e ao menos quatro feridas, na manhã de hoje, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife. Fotos/Prefeitura de Olinda
Geral Desabamento em Olinda deixa dois mortos e feridos
dom, 19/10/2025 - 16:21
Ver mais seta para baixo