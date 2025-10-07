Israel bombardeia Gaza no aniversário de dois anos da guerra

Enquanto isso, no Egito, seguem as conversações para um cessar-fogo

Tanques, barcos e jatos israelenses bombardearam partes da Faixa de Gaza nesta terça-feira (7), sem dar trégua aos palestinos no dia que marca o aniversário do ataque do Hamas, que levou a dois anos de guerra.

Enquanto isso, no Egito, seguem as conversações sobre um plano de trégua, apresentado pelo presidente dos EUA, Donald Trump, para interromper o conflito.

Sem cessar-fogo, os moradores disseram que Israel continuou sua ofensiva, depois que o Hamas e Israel iniciaram negociações indiretas na segunda-feira (6) em Sharm el-Sheikh, no Egito, sobre questões-chave como a retirada de Israel de Gaza e o desarmamento do Hamas.

As negociações sobre o plano do presidente dos EUA são vistas como as mais promissoras, até o momento, para encerrar uma guerra que matou dezenas de milhares de palestinos e devastou Gaza desde o ataque de 7 de outubro de 2023 contra Israel, que matou 1,2 mil pessoas.

Catar

O Catar, no entanto, que foi mediador em tentativas anteriores de garantir um cessar-fogo junto com EUA e Egito, disse que muitos detalhes ainda precisam ser resolvidos.

"O plano consiste em 20 pontos, e todos esses pontos exigem interpretações práticas no terreno", disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Catar, Majed al-Ansari, em uma coletiva de imprensa.

A entrega dos reféns apreendidos pelo Hamas no ataque de 2023 significaria o fim da guerra, afirmou ele.

Dois anos em guerra

Moradores de Khan Younis, no Sul de Gaza, e da Cidade de Gaza, no Norte do enclave, relataram bombardeios pesados de tanques e aviões na madrugada de terça-feira. As forças israelenses bombardearam vários distritos por ar, mar e terra, segundo eles.

Militantes de Gaza dispararam foguetes através da fronteira no início desta terça, fazendo soar sirenes de ataque aéreo no kibutz israelense Netiv Haasara. Segundo militares, as tropas israelenses disseram que continuam a enfrentar homens armados dentro do enclave.

Para marcar o aniversário do ataque do Hamas, israelenses se reuniram em alguns dos locais mais atingidos naquele dia, incluindo o festival de música Nova, onde 364 pessoas foram baleadas, espancadas ou queimadas até a morte, e na chamada Praça dos Reféns, em Tel Aviv.

Todos esses lugares lembram os israelenses do dia mais sangrento para os judeus desde o Holocausto.

Orit Baron, cuja filha Yuval foi morta com seu noivo Moshe Shuva no festival Nova, estava ao lado de uma foto de sua filha no local.

"Eles deveriam ter se casado em 14 de fevereiro, Dia dos Namorados. E ambas as famílias decidiram, porque na verdade eles foram encontrados (mortos) juntos e os trouxeram para nós juntos, que o funeral seria em conjunto", disse Baron.

"Eles estão enterrados um ao lado do outro porque nunca foram separados."

Desde o início da guerra, mais de 67 mil palestinos foram mortos em Gaza, sendo quase um terço deles menores de 18 anos, de acordo com as autoridades de saúde de Gaza.

No mês passado, uma comissão de investigação da ONU avaliou que Israel cometeu genocídio em Gaza. Israel chamou a conclusão de tendenciosa e "escandalosa".

"Faz dois anos que estamos vivendo com medo, horror, deslocamento e destruição", disse Mohammed Dib, um morador de Gaza de 49 anos, expressando esperanças de um fim para o conflito.

É proibida a reprodução deste conteúdo