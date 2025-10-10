Israel começa a retirar máquina de guerra da Faixa de Gaza

O governo israelense deu luz verde, durante a madrugada, à primeira fase do acordo de cessar-fogo em Gaza e o Exército já iniciou sua saída do enclave. Apesar de alguns detalhes do acordo permanecerem incertos, o Hamas diz ter recebido garantias dos Estados Unidos (EUA) e dos mediadores de que a guerra "terminou completamente".

A execução da primeira fase do acordo abre caminho à suspensão das hostilidades e à libertação de todos os reféns mantidos em Gaza.

"O governo acaba de aprovar o acordo para a libertação de todos os reféns – os vivos e os mortos", anunciou o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, na rede social X. Depois da luz verde, o cessar-fogo na Faixa de Gaza entrou em vigor às 12h locais, segundo anunciou o Exército israelense.



“Desde as 12h, as tropas das Forças de Defesa de Israel [IDF] começaram a se posicionar ao longo das linhas de implantação atualizadas, em preparação para o acordo de cessar-fogo e o regresso dos reféns”, anunciou.

Mesmo com alguns detalhes ainda incertos, o chefe do Hamas diz ter recebido garantias dos EUA e dos mediadores de que a guerra “terminou completamente”.

Tropas israelenses começam a recuar

As Forças de Defesa de Israel iniciaram a retirada para as linhas de mobilização definidas no acordo de cessar-fogo de Gaza, anunciou um representante da Defesa Civil de Gaza.

"As forças israelenses se retiraram de várias áreas da Cidade de Gaza", disse Mohammad Al-Mughayyir, diretor do Departamento de Ajuda Humanitária e Cooperação Internacional da organização.

Em Khan Younis, no sul da Faixa de Gaza, "os veículos israelenses se retiraram das partes sul e central da cidade para a zona leste", acrescentou.

O acordo, assinado na noite de quarta-feira (8) no Egito, faz parte de um plano de paz de 20 pontos para Gaza, anunciado pelo presidente norte-americano, Donald Trump, em 29 de setembro.

Segundo o plano, o Exército israelense tem 24 horas para recuar na região, mas manterá o controle de 53% da Faixa de Gaza. O Hamas, por sua vez, tem 72 hora para libertar os reféns. Em seguida, Israel terá de libertar 2 mil prisioneiros palestinos. Das 251 pessoas raptadas e levadas para Gaza no ataque de 7 de outubro de 2023, 47 permanecem reféns, das quais pelo menos 25 estão mortas, segundo o Exército israelense.

Além disso, com a entrada em vigor do acordo, fica também autorizada a entrada em Gaza de 400 caminhões por dia com ajuda humanitária.

Próximos passos

As negociações para a segunda fase do plano de Trump deveriam começar "imediatamente" após a assinatura do acordo da primeira fase, segundo um representante do Hamas.

O acordo pressupõe o desarmamento do Hamas e a retirada das tropas israelenses do enclave. Donald Trump garantiu, nessa quinta-feira (9), que o desarmamento e a retirada iriam ocorrer, mas não forneceu um calendário. A segunda fase do acordo promete ser mais exigente, uma vez que o movimento palestino tem recusado repetidamente as exigências de Israel.

O acordo prevê ainda a criação de um "comitê de paz", presidido pelo próprio Trump, para supervisionar o governo de transição em Gaza.

Duzentos soldados norte-americanos serão enviados a Israel para "supervisionar" e "observar" a implementação do acordo de paz em Gaza. No entanto, não está previsto o envio de tropas norte-americanas para o enclave palestino.

O Comando Central das Forças Armadas dos EUA vai criar uma task-force, ou seja, um Centro de Coordenação Civil-Militar, ou CMCC, a fim de facilitar o fluxo de assistência para Gaza, incluindo segurança e ajuda humanitária, informaram autoridades norte-americanas.

