logo ebc
logo Agência Brasil
Internacional

Israel e Gaza celebram após anúncio de cessar-fogo

Crianças palestinas e parentes de reféns israelenses foram às ruas
Nidal al-Mughrabi e Maayan Lubell – repórteres da Reuters
Publicado em 09/10/2025 - 09:59
JERUSALÉM
Crianças palestinas celebram em Deir al-Balah, centro de Gaza 9/10/2025 REUTERS/Dawoud Abu Alkas
© Reuters/Dawoud Abu Alkas/Proibida reprodução
Reuters

Israelenses e palestinos celebravam nesta quinta-feira (9) o anúncio de um cessar-fogo e de um acordo sobre reféns na primeira fase da iniciativa do presidente dos EUA, Donald Trump, para acabar com a guerra em Gaza.

Os dois inimigos endossaram publicamente o acordo. A expectativa era de que o documento fosse assinado no resort egípcio de Sharm el-Sheikh, onde ocorrem as negociações desde segunda-feira (6), embora não tenha havido confirmação oficial de que o acordo tenha sido assinado.

O gabinete do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse que o cessar-fogo entraria em vigor assim que fosse ratificado pelo governo israelense, que se reuniria após um encontro do gabinete de segurança.

O coordenador de reféns de Israel, Gal Hirsch, disse que a lista dos prisioneiros palestinos a serem libertados ainda estava sendo elaborada.

Moradores de Gaza relataram uma série de ataques aéreos na Cidade de Gaza no momento em que o acordo deveria ser assinado.

Cessar-fogo, retirada de tropas e libertação de reféns

Segundo o acordo, os bombardeios serão interrompidos; Israel vai se retirar parcialmente de Gaza; e o Hamas libertará os reféns que capturou no ataque que promoveu dois anos atrás, em troca de prisioneiros palestinos mantidos por Israel.

Segundo uma fonte que tem detalhes do acordo, as tropas israelenses começariam a se retirar dentro de 24 horas após a assinatura do documento.

A libertação de todos os 20 reféns israelenses que ainda se acredita estarem vivos em Gaza é esperada para domingo (12) ou segunda-feira (13), afirmou uma autoridade israelense.

Outros 26 reféns foram declarados mortos e o destino de dois deles é desconhecido. O Hamas indicou que pode levar algum tempo para recuperar os corpos espalhados por Gaza.

Os palestinos e as famílias dos reféns israelenses começaram a comemorar muito após a notícia do pacto.

Em Gaza, onde a maioria dos mais de 2 milhões de habitantes está deslocada em função dos bombardeios israelenses, jovens aplaudiram nas ruas devastadas, mesmo com a continuação de ataques israelenses.

Faixa de Gaza 

"Graças a Deus pelo cessar-fogo, o fim do derramamento de sangue e das mortes", disse Abdul Majeed Abd Rabbo em Khan Younis, no Sul de Gaza.

"Não sou o único feliz, toda a Faixa de Gaza está feliz, todo o povo árabe, todo o mundo está feliz com o cessar-fogo e o fim do derramamento de sangue."

Einav Zaugauker, cujo filho Matan é um dos últimos reféns, celebrava na chamada Praça dos Reféns, em Tel Aviv, onde as famílias dos que foram capturados no ataque do Hamas há dois anos se reuniam para exigir seu retorno.

"Não consigo respirar, não consigo respirar, não consigo explicar o que estou sentindo... é uma loucura", disse ela, falando sob o brilho vermelho de fogos comemorativos.

Ataques

Ainda assim, os residentes de Gaza disseram que os ataques israelenses em três subúrbios da Cidade de Gaza continuaram durante a noite e nas primeiras horas da manhã de quinta-feira, disseram os moradores, embora não tenha havido relatos imediatos de vítimas.

O Ministério da Saúde de Gaza afirmou que pelo menos nove palestinos foram mortos por fogo israelense nas últimas 24 horas.

Apenas um dia após o segundo aniversário do ataque dos militantes do Hamas que desencadeou o ataque genocida de Israel a Gaza, as conversações indiretas no Egito renderam o acordo como o estágio inicial de uma estrutura de 20 pontos apresentada por Trump.

*Reportagem adicional de Dawoud Abu Elkas, Tuvan Gumrukcu, Daren Butler, Jana Choukeir, Tala Ramadan, Alexander Cornwell, John Irish, Angelo Amante, Trevor Hunnicutt, Steve Holland e David Morgan

Relacionadas
Palestinos deslocados fogem devido a operação militar israelense no centro da Faixa de Gaza 1º/10/2025 REUTERS/Mahmoud Issa
Hamas concorda em libertar reféns israelenses seguindo plano de Trump
Construções destruídas por explosões em Gaza 07/10/2025 REUTERS/Ammar Awad
Israel e Hamas chegam a acordo de paz, anuncia Trump
Conflito no Oriente Médio Faixa de Gaza Palestina Israel Jerusalém Acordo de Paz Cessar Fogo Donald Trump
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Economia, Moeda, Real,Dinheiro, Calculadora
Economia Inflação medida pelo INPC registra 0,52% em setembro
qui, 09/10/2025 - 11:39
Brasília (DF), 01/08/2025 - O ministro das Cidades, Jader Filho, participa da entrega simultânea de 1.876 unidades habitacionais do Minha Casa, Minha Casa, em cerimônia virtual no Palácio do Planalto. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Geral Mais de 12 mil favelas passam a ter CEP
qui, 09/10/2025 - 11:38
Palácio do Itamaraty na Esplanada dos Ministérios
Internacional Itamaraty confirma reunião de chanceleres do Brasil e dos EUA
qui, 09/10/2025 - 11:36
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante entrevista concedida à TV Liberal. Belém (PA) Foto: Ricardo Stuckert / PR
Política Rubio faz contato com chanceler brasileiro para tratar de tarifaço
qui, 09/10/2025 - 11:21
Brasília (DF), 10/06/2025- Trabalho Infantil Foto: CNJ
Direitos Humanos MEC publica cartilha sobre enfrentamento ao trabalho infantil
qui, 09/10/2025 - 11:03
Brasília (DF), 30/09/2025 – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa de cerimonia de sanção dos projetos que formaliza PRONAF e Plano Safra como políticas de estado. Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
Política Lula defende que fintechs “paguem o imposto devido a esse país"
qui, 09/10/2025 - 10:15
Ver mais seta para baixo