Israel e Hamas chegam a acordo de paz, anuncia Trump

Presidente dos EUA diz que reféns serão libertados e tropas retiradas

Israel e Hamas assinaram a primeira fase do acordo proposto pelos EUA para Gaza, permitindo a libertação de todos os reféns israelenses, anunciou o presidente dos EUA, Donald Trump, nesta quarta-feira.

"Tenho muito orgulho de anunciar que Israel e o Hamas assinaram a primeira fase do nosso Plano de Paz", disse Trump no Truth Social.

"Isso significa que TODOS os reféns serão libertados muito em breve, e Israel retirará suas tropas para uma linha acordada como os primeiros passos para uma paz forte, duradoura e eterna", acrescentou Trump.

