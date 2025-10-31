Israel lança mais ataques em Gaza durante a noite de quinta-feira

Segundo as autoridades de saúde de Gaza, duas pessoas morreram

O Exército israelense atacou a Faixa de Gaza pelo terceiro dia na noite de quinta-feira (30), matando duas pessoas, informou a agência de notícias oficial da Autoridade Palestina, em outro teste para um frágil acordo de cessar-fogo.

Um palestino foi morto por um bombardeio israelense e outro foi morto a tiros pelas forças israelenses, disse a WAFA nesta sexta-feira.

Os militares israelenses não responderam imediatamente a um pedido de comentário da Reuters.

Um terceiro palestino morreu devido a ferimentos sofridos em bombardeios israelenses anteriores, informou a agência de notícias.

O cessar-fogo mediado pelos Estados Unidos, que deixou questões espinhosas como o desarmamento do Hamas e um cronograma para a retirada israelense da Faixa de Gaza sem solução, foi testado por surtos periódicos de violência desde que entrou em vigor há três semanas.

Entre terça e quarta-feira, Israel retaliou a morte de um soldado israelense com bombardeios que, segundo as autoridades de saúde de Gaza, mataram 104 pessoas.

Israel disse na quarta-feira (29) que continuava comprometido com o cessar-fogo, apesar de sua retaliação.

Segundo Israel, o soldado foi morto em um ataque de homens armados no território dentro da "linha amarela", onde suas tropas se retiraram sob a trégua. O Hamas rejeitou a acusação.

O grupo militante palestino Hamas entregou dois corpos de reféns israelenses mortos na quinta-feira.

Sob o acordo de cessar-fogo, o Hamas libertou todos os reféns vivos mantidos em Gaza em troca de quase 2 mil prisioneiros palestinos e detentos de guerra, enquanto Israel concordou em retirar suas tropas, interromper sua ofensiva e aumentar a ajuda humanitária.

O Hamas também concordou em entregar os restos mortais de todos os 28 reféns mortos em troca de 360 militantes palestinos mortos na guerra. Após a libertação de quinta-feira, ele entregou 17 corpos.

O Hamas disse que levará tempo para localizar e recuperar os corpos de todos os reféns restantes. Israel acusou o Hamas de violar a trégua ao adiar a entrega dos corpos.

Dois anos de conflito em Gaza mataram mais de 68 mil palestinos, de acordo com as autoridades de saúde de Gaza, e deixaram o enclave em ruínas. Israel iniciou a guerra depois que combatentes liderados pelo Hamas atacaram o sul de Israel em outubro de 2023, matando 1.200 pessoas e levando 251 reféns para Gaza.

