Israel prepara palestinos para troca por reféns capturados pelo Hamas

Mais de meio milhão de pessoas já retornaram a Gaza

Em Gaza, mais de meio milhão de pessoas já regressaram ao norte do território depois do início da primeira fase do cessar-fogo, ontem. Já em Israel, a libertação dos reféns do Hamas é aguardada com expectativa.

A informação foi adiantada na última hora pela Defesa civil palestiniana.

Em Londres, dezenas de milhares de pessoas juntaram-se esta tarde nas ruas da cidade para exigir uma paz justa para Gaza. A manifestação já estava prevista há algum tempo, mas acabou por acontecer já depois do início do cessar-fogo.

E Israel já reagrupou os palestinianos que estavam detidos e que vai usar na troca de reféns com o Hamas.

Em comunicado, a administração das prisões israelitas explica esta tarde que os detidos foram concentrados em duas prisões para serem trocados.

Em Israel, a libertação dos reféns do Hamas é aguardada com expectativa, como conta o enviado especial da RTP a Telavive, Paulo Jerónimo.

Quanto ao Hamas, um responsável do movimento disse esta tarde à agência de notícias France Press que o desarmamento do Hamas está fora de questão.

