Israel prepara palestinos para troca por reféns capturados pelo Hamas
Em Gaza, mais de meio milhão de pessoas já regressaram ao norte do território depois do início da primeira fase do cessar-fogo, ontem. Já em Israel, a libertação dos reféns do Hamas é aguardada com expectativa.
A informação foi adiantada na última hora pela Defesa civil palestiniana.
Em Londres, dezenas de milhares de pessoas juntaram-se esta tarde nas ruas da cidade para exigir uma paz justa para Gaza. A manifestação já estava prevista há algum tempo, mas acabou por acontecer já depois do início do cessar-fogo.
E Israel já reagrupou os palestinianos que estavam detidos e que vai usar na troca de reféns com o Hamas.
Em comunicado, a administração das prisões israelitas explica esta tarde que os detidos foram concentrados em duas prisões para serem trocados.
Em Israel, a libertação dos reféns do Hamas é aguardada com expectativa, como conta o enviado especial da RTP a Telavive, Paulo Jerónimo.
Quanto ao Hamas, um responsável do movimento disse esta tarde à agência de notícias France Press que o desarmamento do Hamas está fora de questão.
