Joe Biden está fazendo radioterapia contra o câncer de próstata

Ex-presidente dos Estados Unidos foi diagnosticado em maio
Reuters
Publicado em 11/10/2025 - 11:44
Washington
EUA 14/07/2024 Presidente norte-americano, Joe Biden
© Reuters/Nathan Howard/Proibida reprodução
Reuters

O ex-presidente dos Estados Unidos Joe Biden está fazendo radioterapia para o câncer de próstata diagnosticado em maio, disse um porta-voz do ex-presidente neste sábado.

"Como parte de um plano de tratamento para o câncer de próstata, o presidente Biden está atualmente passando por radioterapia e tratamento hormonal", disse o porta-voz.

Biden, que completará 83 anos no próximo mês, foi submetido em setembro a um procedimento conhecido como cirurgia de Mohs para remover células cancerosas de sua pele.

Em maio, o ex-presidente democrata revelou que havia sido diagnosticado com câncer de próstata metastático. Sua equipe disse que a doença era agressiva, mas sensível a hormônios, o que significa que provavelmente responderia ao tratamento.

Presidente dos EUA Joe Biden em Washington 4/7/2024 REUTERS/Elizabeth Frantz
Joe Biden é diagnosticado com câncer de próstata "agressivo"
