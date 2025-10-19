Ladrões invadem Museu do Louvre e roubam joias de Napoleão
O Museu do Louvre, em Paris, foi alvo de um assalto no início da manhã deste domingo. Os assaltantes conseguiram escapar com joias da coleção de Napoleão. O museu está fechado neste domingo.
“Não há feridos”, informou Rachida Dati, ministra francesa da Cultura.
"Estou no local ao lado das equipes do museu e da polícia", acrescenta a ministra, ao dizer que “as investigações” estão em andamento. Segundo revelou uma fonte do Ministério do Interior à RTP, os assaltantes conseguiram escapar com as joias.
O Museu do Louvre anunciou também no X ter fechado suas portas neste domingo “por motivos excepcionais”.
Sete minutos e "valor incalculável"
O incidente ocorreu entre 9h30 e 9h40, logo após a abertura do museu. Os criminosos teriam chegado de patinete e usaram um elevador de carga para acessar uma das fachadas do museu, antes de quebrar as janelas com ferramentas. Joias da coleção de Napoleão da galeria Apollon teriam sido roubadas.
O valor dos objetos roubados ainda está sendo contabilizado. Mas o ministro do Interior francês, Laurent Nuñez, informou que joias de “valor incalculável” foram roubadas. Segundo Nuñez, os assaltantes ("três ou quatro") realizaram a operação em sete minutos e fugiram "em uma scooter TMax".
A ministra da Cultura confirmou entretanto que uma das joias roubadas "foi encontrada perto do museu". Segundo o Le Parisien, a joia recuperada é a coroa da Imperatriz Eugénie.
Em declarações à France TV, o ministro Nuñez diz que os assaltantes já são conhecidos das forças de segurança uma vez que já terão cometido crimes idênticos em Paris.
* Reportagem de Rachel Mestre Mesquita e Mariana Ribeiro Soares, da RTP, e Gonzalo Fuentes, da Reuters
* É proibida a reprodução deste conteúdo