Lei da Insurreição aumenta tensão entre Trump e governantes democratas

Legislação tem mais de 200 anos e foi usada pela última vez há 33 anos

A ameaça do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de invocar uma lei federal anti-insurreição para expandir o envio de militares para cidades dos EUA intensificou uma batalha legal entre o presidente republicano e as cidades lideradas por governantes democratas.

Enquanto isso, centenas de soldados da Guarda Nacional do Texas se preparavam para patrulhar as ruas de Chicago nesta terça-feira (7).

Trump disse a repórteres nesta segunda-feira (6) que considerará a possibilidade de utilizar a Lei da Insurreição, uma lei promulgada há mais de dois séculos, para contornar quaisquer decisões judiciais que restrinjam suas ordens de enviar tropas para as cidades, apesar das objeções das autoridades locais e estaduais.

"Temos uma Lei de Insurreição por um motivo", disse Trump.

"Se as pessoas estiverem sendo mortas e os tribunais estiverem nos impedindo, ou os governadores ou prefeitos estiverem nos impedindo, com certeza, eu farei isso."

A lei, que dá ao presidente autoridade para mobilizar as Forças Armadas para reprimir distúrbios em caso de emergência, normalmente tem sido usada apenas em casos extremos e quase sempre a pedido dos governadores dos estados.

A lei foi invocada pela última vez pelo presidente George H.W. Bush durante os distúrbios de Los Angeles, há 33 anos, em 1992.

O uso da lei representaria uma escalada significativa da campanha de Trump para enviar os militares para as ruas das cidades governadas por democratas em uma afirmação extraordinária do poder presidencial.

Na semana passada, em um discurso para os principais comandantes militares dos EUA, Trump sugeriu usar as cidades dos EUA como "campos de treinamento" para as Forças Armadas.

Trump ordenou que as tropas da Guarda fossem enviadas para Chicago, a terceira maior cidade dos EUA, e Portland, no Oregon, depois de seus envios anteriores para Los Angeles e Washington, D.C.

Em todos os casos, ele fez isso apesar da forte oposição dos prefeitos e governadores democratas locais, que dizem que as alegações de Trump sobre a falta de lei e a violência não refletem a realidade.

Em Chicago e Portland, os protestos contra as políticas imigratórias de Trump foram em grande parte pacíficos, e ambas as cidades registraram quedas acentuadas nos crimes violentos até agora neste ano, de acordo com as autoridades locais.

Os confrontos entre os manifestantes e os agentes federais, que dispararam gás lacrimogêneo e outros meios de dissuasão de multidões, aumentaram no fim de semana à medida que cresciam as tensões sobre a determinação de Trump de enviar tropas da Guarda.

O governador de Illinois, J.B. Pritzker, um democrata, acusou Trump de tentar intencionalmente fomentar a violência em Chicago, enviando agentes de imigração e tropas da Guarda, que o presidente poderia então usar para justificar uma maior militarização.

"Donald Trump está usando nossos membros do serviço militar como adereços políticos e como peões em seu esforço ilegal de militarizar as cidades de nossa nação", disse Pritzker a repórteres na segunda-feira.

Illinois e Chicago processaram o governo Trump na segunda-feira, buscando bloquear as ordens para federalizar 300 soldados da Guarda de Illinois e enviar 400 soldados da Guarda do Texas para Chicago.

Durante uma audiência no tribunal, os advogados do Departamento de Justiça disseram a um juiz federal que centenas de soldados da Guarda do Texas já estavam em trânsito para Illinois.

A juíza April Perry permitiu que o envio prosseguisse por enquanto, mas ordenou que o governo dos EUA apresentasse uma resposta até quarta-feira (8).

Separadamente, um juiz federal do Oregon bloqueou temporariamente, no domingo, o envio de tropas da Guarda Nacional para policiar Portland, a maior cidade do Estado.

*Reportagem adicional de Dietrich Knauth e Brad Brooks