Louvre transfere joias para Banco da França após roubo, diz rádio

Museu famoso foi assaltado à luz do dia
Publicado em 25/10/2025 - 15:32
França-Paris
Forensic police officers arrive at the Louvre museum after reports of a robbery, in Paris, France, October 19, 2025. REUTERS/Gonzalo Fuentes/ Proibida reprodução
© REUTERS/Gonzalo Fuentes/ Proibida reprodução
Reuters

O Louvre transferiu algumas de suas joias mais preciosas para o Banco da França, de acordo com a rádio francesa RTL, depois que um audacioso assalto à luz do dia na semana passada expôs a vulnerabilidade de segurança do famoso museu.

A transferência de alguns itens preciosos da galeria Apollo do museu, que abriga as joias da coroa francesa, foi realizada na sexta-feira (24) sob escolta da polícia secreta, disse a RTL, citando fontes não identificadas.

O Banco da França, que armazena as reservas de ouro do país em um enorme cofre a 27 metros abaixo do solo, fica a apenas 500 metros do Louvre, na margem direita do rio Sena.

O Louvre e o Banco da França não responderam imediatamente a um pedido de comentário da Reuters.

Os ladrões roubaram, no dia 19 de outubro, oito peças preciosas da coleção do Louvre no valor estimado de US$ 102 milhões, expondo falhas de segurança ao invadir o museu mais visitado do mundo usando um guindaste para quebrar uma janela do andar superior durante o horário de funcionamento. Eles fugiram em motocicletas.

internacional Louvre assalto Jóias Napoleão
