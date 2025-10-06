logo ebc
logo Agência Brasil
Internacional

Lula conversa com Trump e pede fim de tarifaço a produtos brasileiros

Os dois presidentes conversaram nesta segunda por 30 minutos
Pedro Peduzzi - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 06/10/2025 - 12:19
Brasília
Donald Trump e Lula. Photo by Reuter/Yuri Gripas e Marcelo Camargo/Agência Brasil Luiz Inácio Lula da Silva
© Reuter/Yuri Gripas e Marcelo Camargo/Agência Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump,  tiveram nesta segunda-feira (6) uma conversa de 30 minutos por videoconferência. Na oportunidade, Lula solicitou a retirada da sobretaxa de 50% imposta pelo governo norte-americano a produtos brasileiros.

Mais cedo, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, classificou a conversa entre os dois chefes de Estado como “positiva”, do ponto de vista econômico.

“Em tom amistoso, os dois líderes conversaram por 30 minutos, quando relembraram a boa química que tiveram em Nova York por ocasião da Assembleia Geral da ONU. Os dois presidentes reiteraram a impressão positiva daquele encontro”, informou o Planalto.

De acordo com o Planalto, a ligação telefônica ocorreu por iniciativa de Trump. Os dois presidentes chegaram a trocar telefones para estabelecer via direta de comunicação.

Na conversa, Lula disse que o contato representa uma “oportunidade para a restauração das relações amigáveis de 201 anos entre as duas maiores democracias do Ocidente”.

Ele recordou que o Brasil é um dos três países do G20 com quem os Estados Unidos mantêm superávit na balança de bens e serviços. Na sequência, solicitou a retirada da sobretaxa de 50% imposta a produtos nacionais, além das medidas restritivas aplicadas contra autoridades brasileiras.

“O presidente Trump designou o secretário de Estado Marco Rubio para dar sequência às negociações com o vice-presidente Geraldo Alckmin, o chanceler Mauro Vieira e o ministro da Fazenda Fernando Haddad”, informou o Planalto.

Os dois presidentes acordaram encontrar-se pessoalmente em breve. Lula sugeriu que o encontro seja durante a Cúpula da Asean, na Malásia. Ele reiterou convite a Trump para participar da COP30, em Belém; e se dispôs  também a viajar aos Estados Unidos.

Relacionadas
Rio de Janeiro (RJ), 16/09/2025 – Cerimônia de Assinatura do Acordo de Livre Comércio MERCOSUL-EFTA. Foto: Júlio César Silva/MDIC
Mercosul assina acordo de livre comércio com quatro países europeus
Brasília (DF) 17/09/2025 - O ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, participa do programa Bom Dia, Ministro. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Tarifaço: novos mercados e políticas públicas amenizaram efeitos
Supermercado na zona sul do Rio de Janeiro
Exportações de alimentos caem em agosto por causa de tarifaço dos EUA
Edição:
Amanda Cieglinski
Donald Trump Lula brasil Estados Unidos EUA tarifaço
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 17/07/2024 - Edifício sede da Previdência Social. Foto: José Cruz/Agência Brasil
Justiça Pejotização pode levar ao fim da Previdência, alerta secretário
seg, 06/10/2025 - 12:59
Brasília (DF), 13/06/2025 - O ministro Jorge Messias, Advogado-Geral da União, participa do programa A Voz do Brasil. Foto: Bruno Peres/Agência Brasil
Justiça Pejotização do trabalhador corrói pacto social no Brasil, diz Messias
seg, 06/10/2025 - 12:38
Donald Trump e Lula. Photo by Reuter/Yuri Gripas e Marcelo Camargo/Agência Brasil Luiz Inácio Lula da Silva
Internacional Lula conversa com Trump e pede fim de tarifaço a produtos brasileiros
seg, 06/10/2025 - 12:19
Brasília (DF), 07/06/2025 - Embarcação Madeleine, da Coalizão Flotilha da Liberdade. Foto: gazafreedomflotilla/Instagram
Internacional Primeiro integrante solto da Flotilha Global Sumud denuncia violência
seg, 06/10/2025 - 12:08
Rio de Janeiro (RJ), 06/10/2025 – Usina de Itaipu termina montagem de “ilha solar” que vai gerar energia. Foto: Elder Alejandro Baez Flores/Itaipu Nacional
Meio Ambiente Usina de Itaipu termina montagem de “ilha solar” que vai gerar energia
seg, 06/10/2025 - 11:18
Rio de Janeiro (RJ), 05/10/2025 – Candidatos chegam ao local de prova do Concurso Nacional Unificado (CNU), no centro do Rio de Janeiro. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Concursos CNU 2025: gabarito preliminar das provas objetivas já está disponível
seg, 06/10/2025 - 10:46
Ver mais seta para baixo