logo ebc
logo Agência Brasil
Internacional

Lula defende América Latina independente contra “fala grossa” externa

Em eventos com estudantes, presidente sugere doutrina latino-americana
Pedro Peduzzi - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 18/10/2025 - 19:11
Brasília
18.10.2025 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva durante encontro com os alunos da Rede de Cursinhos Populares (CPOP). Ginásio Adib Moysés Dib - São Bernardo do Campo-SP. Foto: Ricardo Stuckert/PR
© Ricardo Stuckert / PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que projetos comuns de educação envolvendo todos países da América Latina garantirão mais independência para a região. Dessa forma, segundo o presidente, se evitará que “presidente de outro país” ouse falar grosso com o Brasil.

A declaração foi neste sábado (18) durante evento com estudantes da Rede Nacional de Cursinhos Populares (COPO), em São Bernardo do Campo (SP).

Ao falar que não existe país no mundo que tenha se desenvolvido sem antes investir na educação, Lula disse que este é um desafio que abrange vários outros países.

Ele lembrou que, por esse motivo, o governo brasileiro está desenvolvendo várias parcerias com países africanos; países de língua portuguesa; e com países da América Latina.

“Fizemos também a Universidade da América Latina em Foz do Iguaçu. Queremos formar uma doutrina latino-americana, com professores e estudantes latino-americanos, para sonhar que nosso continente um dia seja independente, e que nunca mais um presidente de outro país ouse falar grosso com o país, porque não vamos aceitar”, disse o presidente.

Venezuela

A fala de Lula ocorre em meio a ações anunciadas pelos Estados Unidos contra a Venezuela, sob a justificativa de combate ao tráfico de drogas. Segundo a imprensa norte-americana, o Exército do país já teria lançado seis ataques contra embarcações, assassinando dezenas de pessoas.

Na quarta-feira (15), o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou ter autorizado a CIA, agência de inteligência norte-americana, a conduzir operações secretas na Venezuela.

Em resposta, o governo Maduro declarou que os EUA estão trabalhando por uma “mudança de regime” na Venezuela, e prometeu denunciar as ações no Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU).

Durante plenária nacional nessa semana, a Central Única do Trabalhadores (CUT) brasileira aprovou moção de repúdio à postura dos Estados Unidos e afirmou que trata-se de uma ameaça à paz de toda a América Latina.

Na sexta-feira, organizações sociais e cidadãos de Trinidad e Tobago se manifestaram em frente à Embaixada dos EUA contra o assassinato de dois pescadores trinitários por embarcações militares americanas, um incidente descrito como um "ato de agressão injustificado".

De acordo com informações da Telesur, a tragédia, que ocorreu sob o pretexto de uma operação "antidrogas", provocou um debate sobre o apoio do governo trinitário à escalada militar de Washington no Caribe.

Relacionadas
18.10.2025 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva durante encontro com os alunos da Rede de Cursinhos Populares (CPOP). Ginásio Adib Moysés Dib - São Bernardo do Campo-SP. Foto: Ricardo Stuckert/PR
Lula: educação e política são pilares para país ter um futuro melhor
People wait to vote during the country's presidential election, in Caracas, Venezuela July 28, 2024. REUTERS/Alexandre Meneghini
Ação dos EUA na Venezuela é precedente perigoso, dizem analistas
Brasília (DF), 16/10/2025 - Presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa de encontro do PC do B. Foto: Murilo Nascimento/PC do B
Lula defende que “nenhum presidente” deve dar palpite sobre Venezuela
Edição:
Juliana Cézar Nunes
Lula América Latina Trump venezuela
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
18.10.2025 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva durante encontro com os alunos da Rede de Cursinhos Populares (CPOP). Ginásio Adib Moysés Dib - São Bernardo do Campo-SP. Foto: Ricardo Stuckert/PR
Internacional Lula defende América Latina independente contra “fala grossa” externa
sab, 18/10/2025 - 19:11
corinthians, libertadores feminina
Esportes Libertadores: Corinthians faz história com tricampeonato consecutivo
sab, 18/10/2025 - 18:58
Demonstrators hold signs in front of Trump International Hotel and Tower, as they gather for a
Internacional Manifestações anti-Trump "No Kings" levam multidões às ruas nos EUA
sab, 18/10/2025 - 18:43
Pernambuco - 18/10/2025 - Um grave acidente envolvendo um ônibus deixou ao menos 16 mortos e vários feridos na noite da sexta-feira (17). Foto PRF
Geral Sobe para 17 número de mortos por acidente com ônibus em Pernambuco
sab, 18/10/2025 - 18:36
Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu participate in the state memorial ceremony for the fallen of the Iron Swords War on Mount Herzl. In Jerusalem on 16 October 2025 Alex Kolomoisky/POOL/Pool via REUTERS
Internacional Passagem entre Gaza e Egito permanecerá fechada, diz Netanyahu
sab, 18/10/2025 - 17:43
Pernambuco - 18/10/2025 - Um grave acidente envolvendo um ônibus deixou ao menos 16 mortos e vários feridos na noite da sexta-feira (17). Foto PRF
Geral Lula presta solidariedade a famílias de vítimas de acidente em PE
sab, 18/10/2025 - 17:41
Ver mais seta para baixo