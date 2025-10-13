logo ebc
logo Agência Brasil
Internacional

Lula diz que fome não é problema econômico, mas político

Paula Laboissière – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 13/10/2025 - 14:15
Brasília
Roma, 13/10/2025 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante abertura do Fórum Mundial da Alimentação, da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, realizada na sede da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO). Foto: Ricardo Stuckert/PR
© Ricardo Stuckert/PR

Após participar do Fórum Mundial da Alimentação, em Roma, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta segunda-feira (13) que a fome não é um problema econômico, mas um problema político.

“Se houver interesse político dos governantes do mundo inteiro, se encontrará um jeito de colocar o café da manhã, o almoço e a janta para o povo pobre do mundo inteiro”, destacou, durante coletiva de imprensa após o evento da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO).

“Não tem explicação o mundo rico gastar US$ 2,7 trilhões em armamentos e, com apenas 12% disso, US$ 300 e poucos bilhões, a gente poderia dar comida a 763 milhões de seres humanos que passam fome.”

Para Lula, só será possível acabar com a fome no mudo “quando houver indignação da humanidade”. “Há muito tempo, se dizia que a gente não ia ter capacidade tecnológica de produzir alimento para acompanhar o crescimento da humanidade”.

“Hoje, nós produzimos quase duas vezes o alimento necessário. Não basta produzir, é preciso consumir, é preciso chegar até as pessoas. E fazer com que as pessoas recebam esse alimento. E é preciso ter renda.”

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Ao final da coletiva, o presidente voltou a classificar a fome como uma questão política e disse esperar discutir o tema em todos os fóruns mundiais dos quais participar.

“O mundo é desigual porque a economia, tal como ela é pensada, leva à um mundo desigual”.

“Podem gostar ou não gostar, mas, em todos os fóruns em que eu participar, os dirigentes políticos vão me ouvir falar da desigualdade racial, da desigualdade de comida, da desigualdade do salário, da desigualdade de tudo”, concluiu.

Relacionadas
Roma, 13/10/2025 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante abertura do Fórum Mundial da Alimentação, da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, realizada na sede da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO). Foto: Ricardo Stuckert/PR
Fome é irmã da guerra e inimiga da democracia, diz Lula
Edição:
Denise Griesinger
fome Fórum Mundial da Alimentação Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação FAO
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 16/01/2025 - Aplicativo bancário para pagamento financeiro em pix. Foto: Bruno Peres/Agência Brasil
Economia Pix Automático torna-se obrigatório a partir desta segunda
seg, 13/10/2025 - 14:39
Roma, 13/10/2025 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante abertura do Fórum Mundial da Alimentação, da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, realizada na sede da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO). Foto: Ricardo Stuckert/PR
Internacional Lula diz que fome não é problema econômico, mas político
seg, 13/10/2025 - 14:15
Mediadores Egito, Catar e Turquia assinam com Trump documento sobre acordo de cessar-fogo em Gaza 13/10/2025 Reuters/Suzanne Plunkett/Proibida reprodução
Internacional Egito, Catar e Turquia assinam com Trump documentos sobre cessar-fogo
seg, 13/10/2025 - 14:05
Prisioneiros palestinos libertados são recebidos em Ramallah 13/10/2025 REUTERS/Mohammed Torokman
Internacional Representantes de Israel e Palestina no Brasil comentam plano de paz
seg, 13/10/2025 - 14:02
São Paulo (SP), 13/10/2025 - O ministério da Saúde recebe os primeiros lotes do medicamento oncológico Kadcyla (trastuzumabe entansina), do laboratório Roche, usado para tratar o câncer de mama. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Saúde Brasil recebe lote de medicamento para tratar câncer de mama no SUS
seg, 13/10/2025 - 13:58
Brasília (DF) 14/09/2025 O ex-presidente Jair Bolsonaro, acompanhado de seu filho, Jair Renan, deixa hospital sob forte esquema de segurança, após passar por procedimentos. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Justiça Moraes nega pedido da defesa e mantém prisão domiciliar de Bolsonaro
seg, 13/10/2025 - 13:41
Ver mais seta para baixo