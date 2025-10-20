Lula parabeniza presidente eleito da Bolívia, Rodrigo Paz

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva parabenizou o presidente eleito da Bolívia, Rodrigo Paz, pela vitória nas urnas neste domingo (19). Em publicação nas redes sociais, nesta segunda-feira (20), Lula contou que encaminhou uma carta ao boliviano, que é senador pelo Partido Democrata Cristão (PDC), de centro-direita.

“Na carta, reitero a prioridade do governo brasileiro no relacionamento com a Bolívia, com a qual compartilhamos extensa fronteira, mas também uma relação de amizade e respeito”, escreveu Lula.

Lula destacou que o presidente eleito pode contar com o compromisso do governo brasileiro de seguir trabalhando em benefício das relações bilaterais e de cooperação em temas de interesse mútuo. "A Bolívia é parceira fundamental do Brasil na construção de uma América do Sul mais integrada, justa e solidária”, acrescentou.

Lula afirmou ainda que a conclusão do processo eleitoral “em clima de tranquilidade e harmonia” demonstra o compromisso da sociedade boliviana com a democracia, “que deve seguir norteando toda a nossa região”.

Em meio a uma crise econômica, a vitória de Paz sob seu rival conservador Jorge "Tuto" Quiroga marca o fim de quase duas décadas de governos do Movimento ao Socialismo (MAS), que contava com o apoio da maioria indígena do país. No entanto, o PDC não conseguiu obter a maioria legislativa, o que vai obrigar o novo presidente a firmar alianças para governar.



A plataforma aparentemente moderada de Paz, que promete manter programas sociais e promover o crescimento do setor privado, parece ter repercutido entre os eleitores de esquerda desiludidos com o MAS, fundado por Evo Morales, mas cautelosos com as medidas de austeridade de Quiroga.

O novo presidente tomará posse em 8 de novembro.