Lula visitará Papa Leão XIV durante visita a Roma

Presidente irá à Itália para participar de evento da FAO
Luciano Nascimento - Repórter da Agência Brasil 
Publicado em 11/10/2025 - 15:38
São Luís
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva será recebido pelo Papa Leão XIV, no Vaticano, na próxima segunda-feira (13). A informação é da Sala de Imprensa da Santa Sé.

A reunião entre Lula e o líder da Igreja Católica será a primeira desde que Leão XIV foi eleito o novo papa, em maio deste ano. 

Lula viaja neste sábado (11) para Roma para participar da Semana Mundial da Alimentação da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO) e de uma série de encontros relacionados à Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. O retorno para o Brasil será ainda no dia 13.

Lula também participará da reunião presencial do Conselho de Campeões da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza , da cerimônia de inauguração da sede do secretariado da Aliança, uma plataforma internacional destinada a coordenar programas sociais replicáveis em diferentes países.

Edição:
Sabrina Craide
Lula Roma Papa Leão XIV FAO
