Maduro: Venezuela tem 5 mil mísseis antiaéreos para enfrentar EUA

EUA mobilizam navios e aviões no Caribe, alegando combate a drogas
Lusa*
Publicado em 23/10/2025 - 10:03
Caracas
Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, durante cerimônia de posse para um terceiro mandato no cargo em Caracas 10/01/2025 REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria
O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, afirmou que o país dispõe de 5 mil mísseis antiaéreos portáteis, de fabricação russa, para enfrentar a ameaça militar norte-americana.

"Qualquer força militar no mundo conhece o poder dos Igla-S, e a Venezuela possui nada mais nada menos que 5 mil Igla-S", declarou o líder venezuelano, nessa quarta-feira (22), na televisão.

O Igla-S é um míssil portátil, concebido para abater aviões a baixa altitude. Já foi utilizado em exercícios militares determinados por Nicolás Maduro em resposta ao destacamento norte-americano para a região do Caribe

Washington mobilizou sete navios e aviões de combate, alegando o combate ao tráfico de droga no Mar do Caribe, onde, desde o início de setembro, realizou pelo menos sete ataques que causaram 32 mortos.

O presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou, em meados de outubro, que também autorizou operações clandestinas da Agência Central de Inteligência (CIA, na sigla em inglês) contra a Venezuela.

Os Estados Unidos acusam Maduro e o governo de Caracas de liderarem vasta organização de tráfico de drogas.

As autoridades venezuelanas negam veementemente a acusação e afirmam que a administração de Trump procura impor uma mudança de regime no país e apoderar-se das importantes reservas de petróleo.

