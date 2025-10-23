logo ebc
México condena ataques militares dos EUA a embarcações

Operações dos Estados Unidos já mataram 37 pessoas
Telesur
Publicado em 23/10/2025 - 20:26
Cidade do México
A candidata presidencial do partido governista Morena, Claudia Sheinbaum, cumprimenta apoiadores durante seu comício de lançamento de campanha na praça Zocalo, na Cidade do México, México, em 1º de março de 2024. REUTERS/Luis Cortes
© REUTERS/Luis Cortes

A presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, condenou, nesta quinta-feira (23), os ataques militares realizados pelos Estados Unidos contra embarcações supostamente ligadas ao narcotráfico em águas internacionais, incluindo uma ocorrência recentemente relatada no Pacífico Oriental.

"Obviamente, discordamos. Existem leis internacionais que regem como lidar com o suposto transporte ilegal de drogas ou armas em águas internacionais e já expressamos isso ao governo dos Estados Unidos", declarou a presidente durante entrevista coletiva.

A declaração ocorre após a revelação do Secretário de Guerra dos EUA, Pete Hegseth, de um "ataque cinético letal" ordenado pelo presidente Donald Trump contra uma embarcação no Pacífico, que deixou três mortos.

A autoridade americana enfatizou nas redes sociais que "esses ataques continuarão, dia após dia. Eles não são simplesmente traficantes de drogas, mas narcoterroristas que semeiam morte e destruição em nossas cidades."

Execuções

Este incidente é o oitavo ataque dos EUA desde setembro, resultando em pelo menos 37 mortes sem julgamento, levando especialistas das Nações Unidas a denunciar essas ações como execuções extrajudiciais.

Sheinbaum enfatizou que a soberania e o direito internacional devem prevalecer, aludindo à reforma constitucional aprovada no México este ano para fortalecer a soberania e a autodeterminação diante de qualquer intervencionismo.

Após ser questionada sobre a polêmica pública entre o presidente Trump e o presidente colombiano Gustavo Petro, Sheinbaum respondeu que "cada um tem sua maneira de lidar" com os debates internacionais.

A presidente mexicana reafirmou sua estratégia de política externa, que prioriza um "sistema de diálogo franco" com o governo dos EUA, buscando acordos, mas "nunca renunciando à nossa soberania e autodeterminação". No caso do México, Sheinbaum indicou que seu foco principal tem sido defender os mexicanos que vivem nos Estados Unidos. 

Edição:
Kleber Sampaio
México Estados Unidos Drogas Ataques Mortes
