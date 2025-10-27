Milei teve ajuda dos EUA para vencer eleições legislativas

O presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump, disse nesta segunda-feira (27) que o presidente da Argentina, Javier Milei, teve "muita ajuda" dos EUA na vitória de seu partido nas eleições legislativas desse domingo (26), depois que o governo ofereceu um resgate financeiro de até US$ 40 bilhões para impulsionar o aliado.

Em entrevista durante viagem à Ásia, Trump saudou o que chamou de uma "grande vitória" inesperada e disse que foi um grande acontecimento. "Ele teve muita ajuda de nossa parte. Eu lhe dei um endosso muito forte", disse Trump, também dando crédito a alguns de seus principais assessores, incluindo o secretário do Tesouro, Scott Bessent, que supervisionou a assistência financeira à Argentina.

"Estamos nos mantendo fiéis a muitos países da América do Sul. Estamos nos concentrando muito na América do Sul", afirmou.

O resultado das urnas dará a Milei um mandato para continuar a levar adiante sua reforma radical da economia, apesar do descontentamento com as profundas medidas de austeridade.

O apoio de Trump a Milei antes da eleição incluiu um acordo de swap cambial de US$ 20 bilhões, que já foi assinado, e uma proposta de instrumento de investimento em dívida de US$ 20 bilhões.

"Ganhamos muito dinheiro com base nessa eleição, porque os títulos subiram. Toda a recomendação da dívida deles subiu", disse Trump, acrescentando que os Estados Unidos "não estavam nessa pelo dinheiro, por si só".

Bessent, que estava no voo com Trump, descreveu a assistência como uma "ponte" para ajudar o projeto econômico de Milei.

"Ele está trabalhando contra 100 anos de políticas ruins", disse Bessent aos repórteres. "Ele vai acabar com elas graças ao apoio dos EUA".

A agência Fitch Ratings disse, na quarta-feira (22), que o apoio dos EUA aos mercados argentinos impediu um rebaixamento da recomendação de crédito do país, mas que a Argentina precisa de um plano mais amplo para reconstruir as reservas cambiais a fim de obter um upgrade.

*(Reportagem adicional de John Geddie e Satoshi Sugiyama)

