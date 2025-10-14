Militares de Madagascar assumem o poder, diz coronel

Presidente do país se recusa a renunciar e fugiu para o exterior

Os militares de Madagascar assumiram o controle da ilha no Oceano Índico, disse um coronel do Exército na terça-feira, depois que o presidente Andry Rajoelina fugiu para o exterior durante um impasse com manifestantes liderados por jovens e forças de segurança.

"Tomamos o poder", afirmou o coronel Michael Randrianirina, líder de um motim de soldados que se juntaram aos manifestantes antigoverno da Geração Z, na rádio nacional.

Randrianirina acrescentou que os militares estavam dissolvendo todas as instituições, exceto a Câmara Baixa do Parlamento ou Assembleia Nacional, que votou pelo impeachment de Rajoelina minutos antes.

Em um dia de turbulência para a nação do leste da África, o líder de 51 anos tentou dissolver a assembleia por decreto.

Apesar de ter saído em um jato militar francês, Rajoelina se recusa a renunciar, desafiando semanas de protestos da Geração Z exigindo sua saída e deserções generalizadas no Exército.

A Presidência não reagiu imediatamente aos comentários de Randrianirina, mas disse anteriormente que a reunião da assembleia era inconstitucional e, portanto, qualquer resolução seria "nula e sem efeito".

Rajoelina afirmou que se mudou para um local seguro devido a ameaças à sua vida. Uma autoridade da oposição, uma fonte militar e um diplomata estrangeiro disseram à Reuters que ele havia fugido do país no domingo a bordo de um avião militar francês.

Aumento das manifestações

As manifestações começaram no país em 25 de setembro por causa da escassez de água e energia e rapidamente se transformaram em uma revolta por causa de queixas mais amplas, incluindo corrupção, má governança e falta de serviços básicos.

A raiva refletiu os recentes protestos contra as elites governantes em outros lugares, incluindo Nepal e Marrocos.

Nesta terça-feira (14), na Praça 13 de Maio, em Antananarivo, ao longo da rua principal ladeada por palmeiras e edifícios coloniais franceses, milhares de manifestantes dançaram, marcharam, cantaram e agitaram faixas, colocando Rajoelina como um fantoche francês devido à sua dupla cidadania e ao apoio do antigo colonizador de Madagascar.

Muitos estavam agitando bandeiras de Madagascar e a característica faixa de protesto da Geração Z, com uma caveira, da série de anime japonesa One Piece.

Em um determinado momento, Randrianirina subiu ao palco e perguntou: "Vocês estão prontos para aceitar uma tomada militar?", recebendo aplausos de aprovação da multidão.

Anteriormente, o presidente francês, Emmanuel Macron, havia dito que a ordem constitucional deveria ser preservada e que, embora a França entendesse as queixas dos jovens, elas não deveriam ser exploradas pelas facções militares.

*Reportagem de Lovasoa Rabary e Tim Cocks em Antananarivo e Giulia Paravicini em Nairóbi.

