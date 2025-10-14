logo ebc
logo Agência Brasil
Internacional

Militares de Madagascar assumem o poder, diz coronel

Presidente do país se recusa a renunciar e fugiu para o exterior
Lovasoa Rabary e Tim Cocks - Repórteres da Reuters*
Publicado em 14/10/2025 - 14:08
Antananarivo (Madagascar)
Coronel Michael Randrianirina no telefone ao se juntar a protestos em Antananarivo, Madagascar 14/10/2025 Reuters/Siphiwe Sibeko/Proibida reprodução
© REUTERS/Siphiwe Sibeko/Proibida reprodução
Reuters

Os militares de Madagascar assumiram o controle da ilha no Oceano Índico, disse um coronel do Exército na terça-feira, depois que o presidente Andry Rajoelina fugiu para o exterior durante um impasse com manifestantes liderados por jovens e forças de segurança.

"Tomamos o poder", afirmou o coronel Michael Randrianirina, líder de um motim de soldados que se juntaram aos manifestantes antigoverno da Geração Z, na rádio nacional.

Randrianirina acrescentou que os militares estavam dissolvendo todas as instituições, exceto a Câmara Baixa do Parlamento ou Assembleia Nacional, que votou pelo impeachment de Rajoelina minutos antes.

Em um dia de turbulência para a nação do leste da África, o líder de 51 anos tentou dissolver a assembleia por decreto.

Apesar de ter saído em um jato militar francês, Rajoelina se recusa a renunciar, desafiando semanas de protestos da Geração Z exigindo sua saída e deserções generalizadas no Exército.

A Presidência não reagiu imediatamente aos comentários de Randrianirina, mas disse anteriormente que a reunião da assembleia era inconstitucional e, portanto, qualquer resolução seria "nula e sem efeito".

Rajoelina afirmou que se mudou para um local seguro devido a ameaças à sua vida. Uma autoridade da oposição, uma fonte militar e um diplomata estrangeiro disseram à Reuters que ele havia fugido do país no domingo a bordo de um avião militar francês.

Aumento das manifestações

As manifestações começaram no país em 25 de setembro por causa da escassez de água e energia e rapidamente se transformaram em uma revolta por causa de queixas mais amplas, incluindo corrupção, má governança e falta de serviços básicos.

A raiva refletiu os recentes protestos contra as elites governantes em outros lugares, incluindo Nepal e Marrocos.

Nesta terça-feira (14), na Praça 13 de Maio, em Antananarivo, ao longo da rua principal ladeada por palmeiras e edifícios coloniais franceses, milhares de manifestantes dançaram, marcharam, cantaram e agitaram faixas, colocando Rajoelina como um fantoche francês devido à sua dupla cidadania e ao apoio do antigo colonizador de Madagascar.

Muitos estavam agitando bandeiras de Madagascar e a característica faixa de protesto da Geração Z, com uma caveira, da série de anime japonesa One Piece.

Em um determinado momento, Randrianirina subiu ao palco e perguntou: "Vocês estão prontos para aceitar uma tomada militar?", recebendo aplausos de aprovação da multidão.

Anteriormente, o presidente francês, Emmanuel Macron, havia dito que a ordem constitucional deveria ser preservada e que, embora a França entendesse as queixas dos jovens, elas não deveriam ser exploradas pelas facções militares.

*Reportagem de Lovasoa Rabary e Tim Cocks em Antananarivo e Giulia Paravicini em Nairóbi.

É proibida a reprodução deste conteúdo
 

Madagascar África Andry Rajoelina
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Rio de Janeiro (RJ), 27/02/2025 - A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, fala durante coletiva sobre os resultados financeiros da Petrobras de 2024. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Economia Petrobras aguarda solução para licenciamento na Foz do Amazonas
ter, 14/10/2025 - 14:18
Coronel Michael Randrianirina no telefone ao se juntar a protestos em Antananarivo, Madagascar 14/10/2025 Reuters/Siphiwe Sibeko/Proibida reprodução
Internacional Militares de Madagascar assumem o poder, diz coronel
ter, 14/10/2025 - 14:08
professor, sala de aula, ensino médio
Educação Maioria de inscrições na Prova Nacional Docente é na área de pedagogia
ter, 14/10/2025 - 13:48
Brasília - 14/10/2025 -O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, participa de audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado. Em debate, o projeto de lei (PL 1.087/2025) do governo que isenta do Imposto de Renda quem ganha até R$ 5 mil. Foto: Lula Marques/ Agência Brasil.
Economia Taxação de bets, bancos e bilionários só é injusta para desinformados
ter, 14/10/2025 - 13:44
Brasília (DF) 14/10/2025 - O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, dá entrevista ao programa Bom Dia, Ministro Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Geral Brasil não corre risco energético, garante Alexandre Silveira
ter, 14/10/2025 - 13:20
Brasília (DF), 14/10/2025 - A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, participa de plenária no segundo dia da Pré-Cop30. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Meio Ambiente Combustíveis fósseis: Marina diz que ações devem superar negociações
ter, 14/10/2025 - 13:19
Ver mais seta para baixo