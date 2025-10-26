logo ebc
Navio de guerra dos EUA chega a Trinidad e Tobago

Arquipélago fica a cerca de 10 quilômetros da Venezuela
Lusa*
Publicado em 26/10/2025 - 15:40
Port of Spain
Porta-aviões Gerald R. Ford 17/09/2025 NTB/Lise Aserud via REUTERS/
Lusa

Um navio de guerra norte-americano lançador de mísseis chegou neste domingo (27) a Trinidad e Tobago, um arquipélago em frente à Venezuela, enquanto os Estados Unidos (EUA) aumentam a pressão sobre o presidente venezuelano, Nicolas Maduro, segundo jornalistas da Agência France-Presse (AFP).

De acordo com os jornalistas, o navio podia ser visto de manhã ao largo de Port of Spain, a capital do pequeno arquipélago que fica a cerca de 10 quilômetros da Venezuela.

A chegada do USS Gravely e de uma unidade de fuzileiros navais, para exercícios com o Exército trinitário, foi anunciada na quinta-feira (23) pelo governo do pequeno país de 1,4 milhão de habitantes.

A visita ocorre no momento em que Washington enviou sete navios de guerra para o Caribe e um para o Golfo do México, oficialmente no âmbito de uma operação contra o narcotráfico, visando particularmente a Venezuela e o seu presidente, Nicolás Maduro.

O presidente dos EUA, Donald Trump, também anunciou o envio de um porta-aviões.

Desde o início de setembro, os Estados Unidos realizam ataques aéreos em águas caribenhas contra embarcações consideradas como pertencentes a narcotraficantes.

Até agora, foram reivindicados dez ataques, nos quais morreram pelo menos 43 pessoas, de acordo com contagem da AFP baseada em números do governo norte-americano.

Maduro, que refuta as acusações de tráfico de drogas, acusou na sexta-feira (24) os Estados Unidos de “inventarem uma guerra eterna” e acusou o país de querer derrubá-lo para se apoderar das reservas de petróleo da Venezuela.

A primeira-ministra de Trinidad e Tobago, Kamla Persad-Bissessar, é uma fervorosa apoiadora de Donald Trump e desde que assumiu o poder, em maio de 2025, adotou um discurso tóxico contra o governo venezuelano, bem como contra a imigração e a criminalidade venezuelana em seu país.

