logo ebc
logo Agência Brasil
Internacional

"Navios não identificados" aproximam-se de flotilha com destino a Gaza

Grupo de ajuda humanitária é formado por mais de 50 embarcações
Lusa*
Publicado em 01/10/2025 - 12:51
Lisboa
Brasília (DF), 07/06/2025 - Embarcação Madeleine, da Coalizão Flotilha da Liberdade. Foto: gazafreedomflotilla/Instagram
© gazafreedomflotilla/Instagram
Lusa

A Flotilha Global Sumud emitiu alerta na madrugada de hoje para a informar que navios não identificados se aproximaram dos vários barcos que compõem o grupo, em águas internacionais onde Israel interceptou outras embarcações.

"Embarcações não identificadas se aproximaram de vários barcos da flotilha, algumas com as luzes apagadas", anunciou a flotilha, na plataforma de mensagens Telegram às 3h30 (hora local).

"Os participantes aplicaram protocolos de segurança em preparação para uma interceptação", mas, entretanto, "as embarcações já abandonaram a flotilha", acrescentou a organização.

"Continuamos a navegar para Gaza, aproximando-nos da marca das 120 milhas náuticas [220 quilômetros], perto da área onde as flotilhas anteriores foram interceptadas e/ou atacadas", disse a mensagem.

O grupo, composto por mais de 50 embarcações, já tinha mencionado um "aumento da atividade de drones' a sobrevoar os barcos.

A Marinha israelense disse estar pronta para interceptar a Flotilha Global Sumud.

Fontes militares informaram à estação pública israelense Kan que a Marinha de Israel planeja transferir os ativistas para um grande navio militar e rebocar as embarcações para o porto de Ashdod, com a possibilidade de algumas serem afundadas no mar.

Israel tem reiterado que não permitirá a entrada da flotilha nas águas de Gaza, mantendo o bloqueio imposto ao enclave palestino.

O governo reiterou nessa terça-feira o apelo aos ativistas a bordo da flotilha que pretende levar ajuda humanitária à Faixa de Gaza para que se mantenham em águas internacionais, alertando para “riscos muito sérios”.

“Dada a informação disponível sobre a localização atual da flotilha, fazemos um novo apelo para que não deixem as águas internacionais; sair desse espaço comporta riscos muito sérios de que certamente estão cientes”, escreveu o ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, à líder do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua, à atriz Sofia Aparício e ao ativista Miguel Duarte.

“Sem pôr em causa o respeito pela autonomia individual, deixamos este novo apelo e recordamos que há disponibilidade efetiva para fazer chegar a ajuda humanitária que transportam a Gaza por meio do Chipre”, insistiu o governo.

A proposta, anunciada pela Itália e que teria a colaboração da Igreja Católica, já foi rejeitada pelos ativistas, que afirmam querer romper o bloqueio israelense ao enclave palestino.

A Global Sumud é considerada a maior flotilha humanitária organizada até o momento.

A guerra em Gaza foi desencadeada pelos ataques a Israel, liderados pelo Hamas em 7 de outubro de 2023, que deixaram cerca de 1.200 mortos e 251 reféns.

A retaliação de Israel já deixou mais de 66 mil mortos, a destruição de quase todas as infraestruturas de Gaza e o deslocamento forçado de milhares de pessoas.

Israel também impôs um bloqueio à entrega de ajuda humanitária no enclave, onde mais de 400 pessoas já morreram de desnutrição e fome, a maioria crianças.

*É proibida a reprodução deste conteúdo.

Relacionadas
O ministro das Relações Exteriores da Grécia, Giorgos Gerapetritis, durante reunião do Conselho de Segurança da ONU na cidade de Nova York 17/07/2025 REUTERS/Kylie Cooper
Grécia vai garantir navegação segura da flotilha de Gaza em suas águas
TUNIS, TUNISIA - SEPTEMBER 16: The Deir Yasin vessel from the Maghreb Sumud Convoy set sail from Sidi Bu Said port during night as the boats of the Global Sumud Flotilla Flotilha continue to head towards Gaza to deliver humanitarian aid, in Tunis, Tunisia on September 16, 2025. Mohammed Mdalla / AnadoluNo Use USA No use UK No use Canada No use France No use Japan No use Italy No use Australia No use Spain No use Belgium No use Korea No use South Africa No use Hong Kong No use New Zealand No use Turkey
Brasil condena ataque israelense contra flotilha a caminho de Gaza
Flotilha ajuda humanitária Gaza Navios interceptação
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF) 01/10/2025- Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA) realiza Conferência Setorial de Povos e Comunidades Tradicionais. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Meio Ambiente Povos tradicionais debatem a transformação agroecológica
qua, 01/10/2025 - 15:59
samir xaud, cbf, calendário
Esportes CBF anuncia novo calendário do futebol masculino brasileiro
qua, 01/10/2025 - 15:52
Ilustração de aposta online em celular 19/9/2024 REUTERS/Alexandre Meneghini
Geral Beneficiário de programa social está impedido de apostar em bets
qua, 01/10/2025 - 15:11
Brasília (DF), 10/04/2023 - Fachada do ministério da Cultura e ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima.
Cultura MinC quer transformar escolas de samba em pontos de cultura
qua, 01/10/2025 - 15:08
Bombeiros, Brigadistas e Força Aerea Nacional combatem Incendios na Chapada Diamantina.
Geral Brigadistas combatem incêndio em Cavalcante, Goiás
qua, 01/10/2025 - 14:59
Brasília (DF) 11/04/2023 Fachada do palácio do Supremo Tribunal Federal (STF) Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil/Arquivo
Justiça STF inicia julgamento sobre vínculo de emprego de motoristas de apps
qua, 01/10/2025 - 14:53
Ver mais seta para baixo