Netanyahu reunirá governo para aprovar acordo; Hamas pede garantias

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse que deve convocar o governo na quinta-feira para aprovar o acordo de cessar-fogo em Gaza que inclui a libertação de todos os reféns israelenses, retirada das tropas do enclave e troca de reféns e prisioneiros

"Um grande dia para Israel", acrescentou Netanyahu em uma declaração após o anúncio do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre o acordo entre Israel e o Hamas para encerrar a guerra de dois anos em Gaza.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, conversou com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e ambos se parabenizaram pela "conquista histórica" da assinatura do acordo de cessar-fogo em Gaza.

Os dois líderes concordaram em continuar sua estreita cooperação, e Netanyahu convidou Trump para discursar no Knesset, acrescentou o gabinete em um comunicado.

Hamas

O Hamas pediu a Trump e aos Estados garantidores que assegurem que Israel implemente totalmente o cessar-fogo, acrescentou o grupo em um comunicado.

