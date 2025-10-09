logo ebc
logo Agência Brasil
Internacional

Nobel de Literatura é concedido a László Krasznahorkai

Romancista húngaro foi premiado por obra convincente e visionária
RTP*
Publicado em 09/10/2025 - 08:16
Estocolmo
László Krasznahorkai é o vencedor do Prêmio Nobel de Literatura
© divulgação/comitê do Nobel
RTP - Rádio e Televisão de Portugal

O Prêmio Nobel de Literatura de 2025 é concedido ao romancista e roteirista húngaro László Krasznahorkai "pela sua obra convincente e visionária que, em meio de um terror apocalíptico, reafirma o poder da arte".

O anúncio foi feito na manhã desta quinta-feira (9) em Estocolmo pelo Comitê do Nobel. 

O autor László Krasznahorkai nasceu em 1954 na pequena cidade de Gyula, no sudeste da Hungria, perto da fronteira com a Romênia. Uma área rural remota semelhante é o cenário do primeiro romance dele, Sátántangó, publicado em 1985 (Satantango, 2012), que foi um êxito literário na Hungria e a obra inovadora do autor. O romance foi transformado em um filme altamente original em 1994, em colaboração com o diretor Béla Tarr.

A crítica americana Susan Sontag coroou Krasznahorkai como o "mestre do apocalipse" da literatura contemporânea, julgamento a que chegou após ler o segundo livro, Az ellenállás melankóliája (1989; A Melancolia da Resistência, 1998).

Um quinteto de épicos e uma coletânea de 17 contos sobre o papel da beleza e da criação artística num mundo de cegueira são as pedras basilares da obra de Krasznahorkai. Seu trabalho revela ainda profundas marcas deixadas pelas viagens à China e ao Japão.

Em 2024, foi escolhido pela academia a sul-coreana Han Kang.

Desde 1901, foram atribuídos 118 prêmios Nobel de Literatura, sendo que quatro foram partilhados entre múltiplos laureados - 18 foram mulheres. 

Medicina, Física e Química

Desde segunda-feira (6), foram anunciados os prêmio de Medicina, Física e Química.

O pesquisador japonês Susumu Kitagawa, o australiano Richard Robson e o norte-americano Omar M. Yaghi são os premiados com o Nobel da Química "pelo desenvolvimento de estruturas metalorgânicas". Os nomes foram divulgados ontem (8).

Os cientistas norte-americanos John Clarke, Michel Devoret e John Martinis são os laureados de 2025 com o Prêmio Nobel de Física. A distinção se deve à "descoberta do efeito túnel quântico macroscópico e da quantização de energia num circuito elétrico". Os nomes foram anunciados na terça-feira (7).

Os pesquisadores norte-americanos Mary Brunkow, Fred Ramsdell e o japonês Shimon Sakaguchi foram anunciados na segunda (6) para receber o Prêmio Nobel de Medicina , por "descobertas sobre a tolerância imunitária periférica".

*É proibida a reprodução deste conteúdo.

Relacionadas
A screen displays the 2025 Nobel Prize laureates in Chemistry, Susumu Kitagawa (Kyoto University, Japan), Richard Robson (University of Melbourne, Australia), and Omar M. Yaghi (University of California, Berkeley, U.S.), as they are announced during a press conference at the Royal Swedish Academy of Sciences in Stockholm, Sweden October 8, 2025. REUTERS/Tom Little
Nobel de Química premia cientistas do Japão, Austrália e EUA
Pesquisadores norte-americanos recebem Nobel de Física
Mary E Brunkow, Fred Ramsdell and Shimon Sakaguchi are awarded this year's Nobel Prize in Medicine or Physiology. The Nobel Assembly at Karolinska Institutet announced the Nobel Prize in Physiology or Medicine on October 6, 2025, in Stockholm, Sweden. TT News Agency/Claudio Bresciani via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. SWEDEN OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN SWEDEN.
Nobel de Medicina vai para cientistas americanos e japonês
Prêmio Nobel de literatura 2025
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Economia, Moeda, Real,Dinheiro, Calculadora
Economia Inflação medida pelo INPC registra 0,52% em setembro
qui, 09/10/2025 - 11:39
Brasília (DF), 01/08/2025 - O ministro das Cidades, Jader Filho, participa da entrega simultânea de 1.876 unidades habitacionais do Minha Casa, Minha Casa, em cerimônia virtual no Palácio do Planalto. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Geral Mais de 12 mil favelas passam a ter CEP
qui, 09/10/2025 - 11:38
Palácio do Itamaraty na Esplanada dos Ministérios
Internacional Itamaraty confirma reunião de chanceleres do Brasil e dos EUA
qui, 09/10/2025 - 11:36
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante entrevista concedida à TV Liberal. Belém (PA) Foto: Ricardo Stuckert / PR
Política Rubio faz contato com chanceler brasileiro para tratar de tarifaço
qui, 09/10/2025 - 11:21
Brasília (DF), 10/06/2025- Trabalho Infantil Foto: CNJ
Direitos Humanos MEC publica cartilha sobre enfrentamento ao trabalho infantil
qui, 09/10/2025 - 11:03
**NO LIBRI** Italy, Rome, Vatican, 2025/10/9 Pope Leo XIV receives in private audience Participants of the MINDS International Association Conference at the Vatican Photograph by VATICAN MEDIA / Catholic Press Photo (Photo by VATICAN MEDIA / ipa-agency.net/IPA/Sipa USA)No Use United Kingdom. No Use Italy.
Internacional Notícias devem ser antídoto contra "informação lixo", defende Leão XIV
qui, 09/10/2025 - 10:15
Ver mais seta para baixo