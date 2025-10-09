Nobel de Literatura é concedido a László Krasznahorkai
O Prêmio Nobel de Literatura de 2025 é concedido ao romancista e roteirista húngaro László Krasznahorkai "pela sua obra convincente e visionária que, em meio de um terror apocalíptico, reafirma o poder da arte".
O anúncio foi feito na manhã desta quinta-feira (9) em Estocolmo pelo Comitê do Nobel.
O autor László Krasznahorkai nasceu em 1954 na pequena cidade de Gyula, no sudeste da Hungria, perto da fronteira com a Romênia. Uma área rural remota semelhante é o cenário do primeiro romance dele, Sátántangó, publicado em 1985 (Satantango, 2012), que foi um êxito literário na Hungria e a obra inovadora do autor. O romance foi transformado em um filme altamente original em 1994, em colaboração com o diretor Béla Tarr.
A crítica americana Susan Sontag coroou Krasznahorkai como o "mestre do apocalipse" da literatura contemporânea, julgamento a que chegou após ler o segundo livro, Az ellenállás melankóliája (1989; A Melancolia da Resistência, 1998).
Um quinteto de épicos e uma coletânea de 17 contos sobre o papel da beleza e da criação artística num mundo de cegueira são as pedras basilares da obra de Krasznahorkai. Seu trabalho revela ainda profundas marcas deixadas pelas viagens à China e ao Japão.
Em 2024, foi escolhido pela academia a sul-coreana Han Kang.
Desde 1901, foram atribuídos 118 prêmios Nobel de Literatura, sendo que quatro foram partilhados entre múltiplos laureados - 18 foram mulheres.
Medicina, Física e Química
Desde segunda-feira (6), foram anunciados os prêmio de Medicina, Física e Química.
O pesquisador japonês Susumu Kitagawa, o australiano Richard Robson e o norte-americano Omar M. Yaghi são os premiados com o Nobel da Química "pelo desenvolvimento de estruturas metalorgânicas". Os nomes foram divulgados ontem (8).
Os cientistas norte-americanos John Clarke, Michel Devoret e John Martinis são os laureados de 2025 com o Prêmio Nobel de Física. A distinção se deve à "descoberta do efeito túnel quântico macroscópico e da quantização de energia num circuito elétrico". Os nomes foram anunciados na terça-feira (7).
Os pesquisadores norte-americanos Mary Brunkow, Fred Ramsdell e o japonês Shimon Sakaguchi foram anunciados na segunda (6) para receber o Prêmio Nobel de Medicina , por "descobertas sobre a tolerância imunitária periférica".
