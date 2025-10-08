Nobel de Química premia cientistas do Japão, Austrália e EUA

Prêmio é concedido pela criação de estruturas metalorgânicas

O pesquisador japonês Susumu Kitagawa, o australiano Richard Robson e o norte-americano Omar M. Yaghi são os premiados com o Nobel da Química "pelo desenvolvimento de estruturas metalorgânicas".

O prêmio deste ano, anunciado nesta quarta-feira (8), distingue a criação de novo espaço para a química. O Nobel é atribuído pela Academia Real Sueca de Ciências, em Estocolmo.

Nova arquitetura molecular

Nas estruturas que desenvolveram, íons metálicos funcionam como pilares interligados por moléculas orgânicas longas, organizadas em cristais com grandes cavidades internas. Esses espaços funcionam como "quartos de hotel", explicou Heiner Linke, presidente do comitê.

"Uma pequena quantidade desse material pode ser quase como a mala da Hermione em Harry Potter. Pode armazenar enormes quantidades de gás num volume minúsculo", acrescentou Heiner Linke.

Segundo o comitê, as moléculas "têm enorme potencial, com oportunidades antes imprevistas para materiais personalizados com novas funções."

Física e Medicina

Ontem, receberam o Nobel de Física os cientistas norte-americanos John Clarke, Michel Devoret e John Martinis pela "descoberta do efeito túnel quântico macroscópico e da quantização de energia num circuito elétrico".

Na segunda-feira, os laureados com o Prêmio Nobel de Medicina foram os norte-americanos Mary Brunkow e Fred Ramsdell e o japonês Shimon Sakaguchi por "descobertas sobre a tolerância imunitária periférica".

É proibida a reprodução deste conteúdo.