Novo balanço indica sete mortos em desabamento de escola na Indonésia

Equipes de resgate encontraram mais dois corpos sob os escombros

O número de mortos devido ao desabamento de uma escola islâmica na segunda-feira (29) na Indonésia subiu para sete, depois das equipes de resgate terem encontrado mais dois corpos debaixo dos escombros.

As equipes encontraram nesta manhã os corpos de dois estudantes, disse o diretor das operações de busca e salvamento, Yudhi Bramantyo, acrescentando que ambos são rapazes.

"Isso eleva o número total de vítimas encontradas mortas para sete", disse o dirigente.

De acordo com uma contagem oficial, 59 pessoas ainda estão presas sob os escombros.

Nessa quinta-feira (2), o diretor da Agência Nacional de Gestão de Desastres da indonésia, Suharyanto, admitiu que não foram detectados quaisquer sinais de vida sob os escombros da escola.

"Utilizamos equipamentos de alta tecnologia, como drones térmicos, e cientificamente não havia sinais de vida. Tínhamos dado tempo à equipa conjunta [de busca] até esta manhã caso houvesse sinais de vida, mas não havia nenhum", disse Suharyanto, em entrevista.

O diretor informou que a equipe decidiu avançar para a próxima fase das buscas com equipamento pesado. Um guindaste trabalhar para remover os escombros, e mais quatro corpos eram esperados no local, acrescentou.

No entanto, Suharyanto manifestou a esperança de que nem todas as pessoas desaparecidas estejam debaixo dos escombros, citando o caso de uma mulher que lamentou a morte do filho e depois descobriu que ele estava em segurança.

Na quarta-feira, cinco sobreviventes e dois corpos foram retirados dos escombros da escola islâmica situada a 30 quilómetros da cidade de Surabaya, no leste da ilha de Java, elevando o número de mortos para cinco.

A estrutura caiu sobre centenas de pessoas, a maioria adolescentes, que realizavam as orações da tarde de segunda-feira em um salão num internato islâmico centenário, o Al Khoziny, na província de Java Oriental, que passa por obras de ampliação não autorizadas.

Os alunos eram, em sua maioria, rapazes do 7.º ao 12.º ano, com idades entre 12 e 18 anos. As alunas rezavam em outra parte do edifício e conseguiram escapar, disseram sobreviventes.

O salão de orações tinha dois andares e mais dois estavam sendo construídos sem autorização, segundo as autoridades.

A polícia disse que os alicerces do antigo edifício aparentemente não conseguiram suportar mais dois andares e desabaram.