ONU diz que 560 toneladas de alimentos entram por dia em Gaza

Para aliviar crise, mais veículos de ajuda são necessários
Olivia Le Poidevin - Repórter da Reuters
Publicado em 17/10/2025 - 10:13
Genebra
Palestinos buscam suprimentos de ajuda de caminhões que entraram em Gaza 12/10/2025 Reuters/Ramadan Abed/Proibida reprodução
O Programa Mundial de Alimentos (PMA) da Organização das Nações Unidas (ONU) disse hoje (17) que levou cerca de 560 toneladas de alimentos por dia, em média, para Gaza desde que o cessar-fogo entre Israel e Hamas entrou em vigor, mas isso ainda está aquém da escala de necessidade no enclave.

Com as condições de fome presentes em algumas partes de Gaza, o subsecretário-geral da ONU para Assuntos Humanitários, Tom Fletcher, afirmou, na quarta-feira (15), que milhares de veículos de ajuda teriam agora que entrar em Gaza semanalmente para aliviar a crise.

"Ainda estamos abaixo do que precisamos, mas estamos chegando lá... O cessar-fogo abriu uma estreita janela de oportunidade, e o PMA está agindo com muita rapidez e agilidade para aumentar a assistência alimentar", declarou, em Genebra, a porta-voz do PMA, Abeer Etefa.

O PMA disse que não havia iniciado as distribuições alimentos na Cidade de Gaza, apontando para o fechamento contínuo de duas passagens de fronteira - Zikim e Erez - com Israel no norte do enclave, onde a crise humanitária é mais aguda.

Desafio a ser vencido

"O acesso à Cidade de Gaza e ao norte da Faixa de Gaza é extremamente desafiador", disse Etefa, afirmando que os comboios de farinha de trigo e pacotes de alimentos prontos para consumo estavam com dificuldades para se deslocar pelas estradas danificadas ou bloqueadas do sul do território devastado pela guerra.

Embora pequenas quantidades de produtos nutricionais tenham chegado ao norte, os comboios de ajuda humanitária ainda não conseguiram transportar quantidades significativas de alimentos para lá, bem como para outras áreas.

"Recebemos 57 caminhões ontem (16) - no sul e no centro de Gaza. Consideramos isso um avanço, mas ainda não estamos no nível de cerca de 80 a 100 caminhões por dia", finalizou Etefa.

Edição:
Kleber Sampaio
