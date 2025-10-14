ONU diz que países estão dispostos a financiar reconstrução de Gaza

Há indicações iniciais promissoras de países, incluindo os Estados Unidos, o Canadá e os Estados árabes e europeus, sobre sua disposição de contribuir para o custo de US$ 70 bilhões da reconstrução de Gaza, disse Jaco Cilliers, representante do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) nesta terça-feira (14).

"Já tivemos indicações muito boas", afirmou Cilliers a repórteres, em entrevista em Genebra, sem dar detalhes.

Ele estimou que a guerra de dois anos entre Israel e o Hamas gerou pelo menos 55 milhões de toneladas de entulho.

Desde que um acordo de cessar-fogo entrou em vigor em Gaza, um grande número de palestinos retornou às ruínas de suas casas no território costeiro.

Grandes áreas de Gaza foram reduzidas a um deserto devido aos bombardeios israelenses ao longo de dois anos, que mataram cerca de 68 mil pessoas, de acordo com as autoridades de saúde de Gaza.