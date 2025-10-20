logo ebc
Papa Leão faz 1ª reunião com sobreviventes de abuso sexual na Igreja

Ele recebeu representantes do grupo Ending Clergy Abuse
Joshua McElwee - Repórter da Reuters*
Publicado em 20/10/2025 - 09:45
Cidade do Vaticano
O papa Leão XIV se reuniu com sobreviventes de abuso sexual pelo clero católico pela primeira vez, nesta segunda-feira (20), disseram os participantes, dias depois que a Comissão de Proteção à Criança do Vaticano acusou os líderes da Igreja de serem muito lentos para ajudar as vítimas.

Leão teve encontro com representantes da Ending Clergy Abuse, uma coalizão internacional de sobreviventes. O encontro durou cerca de uma hora e foi "um momento significativo de diálogo", afirmou o grupo.

A Igreja, de 1,4 bilhão de seguidores, tem sido abalada há décadas por escândalos em todo o mundo envolvendo abuso e encobrimento, prejudicando sua credibilidade e custando centenas de milhões de dólares em acordos.

Relatório da Comissão de Proteção à Criança, publicado na quinta-feira (16), criticou os bispos por não fornecerem informações às vítimas sobre como suas denúncias de abuso estavam sendo tratadas, ou se os bispos negligentes haviam recebido sanções.

Gemma Hickey, sobrevivente canadense que participou da reunião de segunda-feira, disse que Leão ouviu atentamente as vítimas.

"O papa Leão é muito afetuoso, ele ouviu", declarou Hickey. "Dissemos a ele que viemos como construtores de pontes, prontos para caminhar juntos em direção à verdade, à justiça e à cura."

