Paralisação de governo: haverá demissões em massa, diz governo Trump

O governo Trump iniciará demissões em massa de funcionários federais se o presidente Donald Trump achar que as negociações com os Democratas do Congresso para encerrar a paralisação parcial do governo não estão "indo a lugar nenhum", disse o diretor do Conselho Econômico Nacional da Casa Branca, Kevin Hassett.

Enquanto a paralisação entrava em seu quinto dia, Hassett disse ao programa State of the Union da CNN que ainda via uma chance de os Democratas recuarem, evitando uma paralisação dispendiosa e demissões de funcionários federais que foram ameaçadas pelo diretor de orçamento da Casa Branca, Russell Vought.

"O presidente Trump e Russ Vought estão alinhando as coisas e se preparando para agir se for necessário, mas esperam que isso não aconteça", disse ele.

"Se o presidente decidir que as negociações não estão indo a lugar algum, então começarão a ocorrer demissões. Mas acho que todo mundo ainda tem esperança de que, quando começarmos de novo no início da semana, possamos fazer com que os Democratas vejam que é apenas senso comum evitar demissões como essa", completou.

Mas não houve sinais tangíveis de negociações para encerrar o impasse desde que Trump se reuniu com os principais líderes do Congresso na semana passada.

Paralisação

A paralisação começou em 1º de outubro, início do ano fiscal de 2026, depois que os Democratas do Senado rejeitaram uma medida de financiamento de curto prazo que manteria as agências federais abertas até 21 de novembro.

Os Democratas estão exigindo uma extensão permanente dos créditos tributários de prêmio aprimorados para ajudar os americanos a comprar seguro de saúde privado por meio do Affordable Care Act e garantias por escrito de que a Casa Branca não tentará cancelar unilateralmente os gastos acordados em qualquer acordo.

"O que vimos foram negociações por meio de vídeos profundamente falsos, a Câmara cancelando votações e, é claro, o presidente Trump passando o dia de ontem no campo de golfe. Isso não é um comportamento responsável", disse o líder democrata da Câmara, Hakeem Jeffries, ao programa "Meet the Press", da NBC.

