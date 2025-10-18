logo ebc
Passagem entre Gaza e Egito permanecerá fechada, diz Netanyahu

Israel condiciona reabertura a entrega de mais reféns pelo Hamas
Nidal Al-Mughrabi - Repórter da Reuters
Publicado em 18/10/2025 - 17:43
Faixa de Gaza
Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu participate in the state memorial ceremony for the fallen of the Iron Swords War on Mount Herzl. In Jerusalem on 16 October 2025 Alex Kolomoisky/POOL/Pool via REUTERS
© Alex Kolomoisky/POOL/ Reprodução Proibida.
Reuters

A passagem de fronteira de Rafah, entre Gaza e o Egito, permanecerá fechada até segunda ordem, disse o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu neste sábado (18), acrescentando que sua reabertura dependerá da entrega dos corpos dos reféns mortos pelo Hamas.

A declaração de Netanyahu ocorreu pouco depois de a embaixada palestina no Egito anunciar que a passagem de Rafah, principal porta de entrada e saída dos habitantes de Gaza, seria reaberta na segunda-feira para a entrada em Gaza.

O Hamas disse no fim deste sábado que deve entregar mais dois corpos de reféns às 22h, horário local, elevando para 12 -- dentre um total de 28 -- o número de corpos entregues a Israel sob um acordo de cessar-fogo e reféns mediado pelos EUA, e acatado por Israel e pelo Hamas na semana passada.

A disputa em torno da devolução dos corpos enfatiza a fragilidade do cessar-fogo e ainda tem o potencial de perturbar o acordo, assim como outras questões importantes incluídas no plano de 20 pontos do presidente dos EUA, Donald Trump, para encerrar a guerra.

Como parte do acordo, o Hamas libertou todos os 20 reféns israelenses vivos que mantinha há dois anos, em troca de quase 2.000 reféns palestinos e prisioneiros condenados presos em Israel.

Israel, no entanto, afirma que o Hamas tem sido muito lento para entregar os corpos dos reféns mortos ainda em seu poder. Até o momento, o grupo militante devolveu 10 dos 28 corpos e diz que a localização de alguns dos corpos em meio à vasta destruição em Gaza levará tempo.

O acordo exige que Israel devolva 360 restos mortais de militantes palestinos em troca dos reféns israelenses mortos e, até o momento, o país entregou 15 para cada corpo israelense recebido.

Rafah está praticamente fechada desde maio de 2024. O acordo de cessar-fogo também inclui o aumento da entrada de ajuda humanitária no enclave, onde centenas de milhares de pessoas são afetadas pela fome, de acordo com o monitor global de fome IPC.

Após cortar todos os suprimentos por 11 semanas em março, Israel aumentou a ajuda a Gaza em julho, ampliando-a ainda mais desde o cessar-fogo.

Cerca de 560 toneladas de alimentos entraram em Gaza por dia, em média, desde a trégua intermediada pelos EUA, mas isso ainda está bem abaixo da escala de necessidade, de acordo com o Programa Mundial de Alimentos da ONU.

Ainda há grandes obstáculos para o plano de Trump. As principais questões sobre o desarmamento do Hamas e a forma como Gaza será governada, a composição de uma "força de estabilização" internacional e os movimentos em direção à criação de um Estado palestino ainda não foram resolvidos.

