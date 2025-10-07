Pesquisadores norte-americanos recebem Nobel de Física

Os cientistas norte-americanos John Clarke, Michel Devoret e John Martinis são os laureados de 2025 com o Prémio Nobel de Física. A distinção se deve à "descoberta do efeito túnel quântico macroscópico e da quantização de energia num circuito elétrico". Os nomes foram anunciados nesta terça-feira (7) pelo Comitê do Nobel.

"Os laureados com o prêmio deste ano realizaram experiências com um circuito elétrico no qual demonstraram tanto o tunelamento quântico quanto os níveis de energia quantizados num sistema suficientemente grande para ser segurado na mão", informou a academia em comunicado.

Segundo o Comitê do Nobel, as experiências dos três cientistas "abriram caminho à próxima geração de tecnologia quântica, incluindo computadores quânticos, sensores e criptografia quântica".

Medicina

Ontem, os cientistas norte-americanos Mary Brunkow, Fred Ramsdell e o japonês Shimon Sakaguchi foram os escolhidos de 2025 para o Prêmio Nobel de Medicina , por "descobertas sobre a tolerância imunitária periférica".

"As suas descobertas lançaram as bases para um novo campo de investigação e estimularam o desenvolvimento de novos tratamentos, por exemplo, para o câncer e doenças autoimunes", afirmou o Comitê do Nobel em comunicado.

Brunkow e Ramsdell residem nos Estados Unidos, e Sakaguchi, no Japão. O trio recebeu o título pelo trabalho sobre tolerância imunológica periférica, uma forma que o corpo tem de ajudar a impedir que o sistema imunológico fique desequilibrado e ataque os seus próprios tecidos em vez de invasores estranhos.