Prédio desaba parcialmente no centro de Madri; há ao menos 3 feridos

Edifício estava em obras, sendo convertido em hotel

Pelo menos três pessoas ficaram feridas e cinco estão desaparecidas depois que um prédio desabou parcialmente no centro de Madri, informaram autoridades nesta terça-feira (7).

Uma pessoa estava em estado grave, segundo a polícia.

Os serviços de emergência estavam usando drones e cães farejadores para verificar se havia mais pessoas presas dentro do prédio.

Imagens de vídeo publicadas pelos serviços de emergência mostraram várias ambulâncias e caminhões de combate a incêndio em frente a um prédio próximo à ópera e ao palácio real.

Varias dotaciones de trabajando en C/Hileras tras derrumbe de varios forjados en un edificio en obras.



Desplegado un dispositivo en la zona. colaborando

O edifício estava sendo convertido em um hotel pela incorporadora Rehbilita, de acordo com informações em seu site.