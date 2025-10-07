logo ebc
logo Agência Brasil
Internacional

Prédio desaba parcialmente no centro de Madri; há ao menos 3 feridos

Edifício estava em obras, sendo convertido em hotel
Agência Reuters
Publicado em 07/10/2025 - 09:44
Madri
Serviço de emergência no centro de Madri após desabamento de parte de prédio 7/10/2025 REUTERS/Juan Medina
© REUTERS/Juan Medina/Proibida reprodução
Reuters

Pelo menos três pessoas ficaram feridas e cinco estão desaparecidas depois que um prédio desabou parcialmente no centro de Madri, informaram autoridades nesta terça-feira (7).

Uma pessoa estava em estado grave, segundo a polícia.

Os serviços de emergência estavam usando drones e cães farejadores para verificar se havia mais pessoas presas dentro do prédio.

Imagens de vídeo publicadas pelos serviços de emergência mostraram várias ambulâncias e caminhões de combate a incêndio em frente a um prédio próximo à ópera e ao palácio real.

O edifício estava sendo convertido em um hotel pela incorporadora Rehbilita, de acordo com informações em seu site.

 

Madri Desabamento
