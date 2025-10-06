logo ebc
logo Agência Brasil
Internacional

Premiê francês renuncia horas depois de ser nomeado

Renúncia aprofunda crise política no país
Michel Rose, Elizabeth Pineau e Benoit Van Overstraeten - Repórteres da Reuters*
Publicado em 06/10/2025 - 08:12
Paris
Sebastien Lecornu, então ministro da Defesa francês 03/09/2025 REUTERS/Gonzalo Fuentes
© REUTERS/Gonzalo Fuentes/Proibida reprodução
Reuters

O novo primeiro-ministro da França, Sebastien Lecornu, e seu governo renunciaram nesta segunda-feira (6), horas depois de Lecornu ter anunciado a formação de seu gabinete, em um grande agravamento da crise política francesa.

A renúncia rápida e inesperada ocorreu depois que aliados e inimigos ameaçaram derrubar o novo governo.

O Reunião Nacional, de extrema direita, imediatamente pediu ao presidente Emmanuel Macron que convocasse eleição parlamentar. O França Insubmissa, de extrema esquerda, disse que o próprio Macron deveria sair.

Lecornu, que foi o quinto primeiro-ministro de Macron em dois anos, permaneceu no cargo por apenas 27 dias. Seu governo durou 14 horas, tornando-se o mais curto da história moderna da França, em um momento em que o Parlamento está profundamente dividido e a segunda maior economia da zona do euro está lutando para colocar suas finanças em ordem.

"Não se pode ser primeiro-ministro quando as condições não são atendidas", disse Lecornu em breve discurso após sua renúncia.

Para explicar por que não pôde ir adiante e chegar a um acordo com os partidos rivais, ele culpou os "egos" dos políticos da oposição que se mantiveram rigidamente fiéis a seus manifestos, enquanto os que faziam parte de sua coalizão minoritária estavam concentrados em suas próprias ambições presidenciais.

"Você deve sempre preferir seu país ao partido", afirmou.

*(Reportagem adicional de Sudip Kar-Gupta, Inti Landauro e Alessandro Parodi)

*É proibida a reprodução deste conteúdo.

Relacionadas
France's outgoing Prime Minister Francois Bayrou delivers remarks during the handover ceremony at the Hotel Matignon in Paris on September 10, 2025. LUDOVIC MARIN/Pool via REUTERS
Macron, da França, nomeia o aliado Lecornu como novo primeiro-ministro
A masked protester holds a red flare during a demonstration at the Place de la Republique during a day of protests in Paris as part of a grassroots protest movement called
Protestos na França marcam chegada de novo primeiro-ministro
Sebastien Lecornu França primeiro-ministro renúncia
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Rio de Janeiro (RJ), 05/10/2025 – Candidatos chegam ao local de prova do Concurso Nacional Unificado (CNU), no centro do Rio de Janeiro. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Concursos CNU 2025: gabarito preliminar das provas objetivas já está disponível
seg, 06/10/2025 - 10:46
Explosions are seen in the night sky as Ukrainian servicemen fire towards drones during a Russian drone strike, amid Russia's attack on Ukraine, in Kyiv, Ukraine July 7, 2025. REUTERS/Gleb Garanich
Internacional Rússia denuncia ataque de Kiev em grande escala
seg, 06/10/2025 - 10:13
economia ilustração 3
Economia Mercado financeiro reduz previsão de inflação para 4,8%
seg, 06/10/2025 - 10:06
Primeiro dia da campanha estadual do Dia D de Vacinação Contra o Sarampo no Rio de Janeiro, caminhão itinerante da Secretaria Estadual de Saúde Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil/Arquivo
Saúde Campanha Nacional de Multivacinação começa hoje em todo o país
seg, 06/10/2025 - 09:58
Palestinos deslocados fogem devido a operação militar israelense no centro da Faixa de Gaza 1º/10/2025 REUTERS/Mahmoud Issa
Internacional Negociações para cessar-fogo em Gaza começam no Egito
seg, 06/10/2025 - 08:59
Sebastien Lecornu, então ministro da Defesa francês 03/09/2025 REUTERS/Gonzalo Fuentes
Internacional Premiê francês renuncia horas depois de ser nomeado
seg, 06/10/2025 - 08:12
Ver mais seta para baixo