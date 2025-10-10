logo ebc
logo Agência Brasil
Internacional

Prêmio Nobel da Paz é concedido à venezuelana Maria Corina Machado

Anúncio foi feito nesta sexta-feira pelo Comitê Norueguês
Mariana Ribeiro Soares - Repórter da RTP*
Publicado em 10/10/2025 - 07:06
Oslo
Venezuelan opposition leader Maria Corina Machado takes part in a campaign rally for the upcoming presidential elections. This year's Nobel Peace Prize goes to the politician Maria Corina Machado from Venezuela. She is being honored for her commitment to the democratic rights of the Venezuelan people, as announced by the Norwegian Nobel Committee in Oslo.
© Reuters/Jeampier ArguinzonesProi
RTP - Rádio e Televisão de Portugal

O Comitê Norueguês anunciou nesta sexta-feira (10) a atribuição do Prêmio Nobel da Paz a Maria Corina Machado, líder da oposição venezuelana. Ela foi laureada "por seu trabalho incansável na promoção dos direitos democráticos para o povo da Venezuela".

Em nota, o comitê diz diz o prêmio foi concedido "pelo trabalho incansável na promoção dos direitos democráticos para o povo da Venezuela e sua luta para alcançar uma transição justa e pacífica da ditadura para a democracia".

"Como líder do movimento pela democracia na Venezuela, Maria Corina Machado é um dos exemplos mais extraordinários de coragem civil na América Latina nos últimos tempos", afirmou o presidente do Comitê, Jørgen Watne Frydnes, em Oslo.

"Quando os autoritários tomam o poder, é crucial reconhecer os corajosos defensores da liberdade que se levantam e resistem", acrescentou.

“A democracia depende de pessoas que se recusam a permanecer em silêncio, que arriscam dar um passo em frente apesar dos graves riscos e que nos recordam que a liberdade nunca deve ser tomada como garantida, mas deve ser sempre defendida – com palavras, coragem e determinação”, destacou o Comitê.

Maria Corina tornou-se símbolo da resistência a Nícolás Maduro na Venezuela e tem sido alvo de perseguição política, processos e ameaças por parte do regime.

Ela foi candidata presidencial da oposição nas eleições de 2024, mas o regime de Maduro impediu que ela concorresse. Por isso, transferiu o apoio ao candidato da oposição Edmundo González Urrutia.

Vivendo na clandestinidade desde as eleições de 28 de julho, Corina Machado foi detida ao aparecer numa manifestação contra o regime, na véspera da tomada de posse de Nicolás Maduro, em 10 de janeiro.

O presidente venezuelano foi proclamado vencedor das presidenciais pelo Conselho Nacional Eleitoral (CNE), considerado sob controle do poder. No entanto, o CNE nunca divulgou as atas eleitorais das assembleias de voto, afirmando ter sido vítima de um ataque hacker.

Por sua vez, a oposição divulgou as atas eleitorais fornecidas pelos escrutinadores e garante que o seu candidato, Edmundo González Urrutia, obteve a maioria dos votos. González Urrutia ganhou o apoio de governos de todo o mundo, especialmente dos Estados Unidos, que o consideram o presidente eleito da Venezuela.

O Prémio Nobel da Paz, avaliado em 11 milhões de coroas suecas, será entregue em Oslo no dia 10 de dezembro, data do aniversário da morte do industrial sueco Alfred Nobel, que criou o prêmio. O presidente do Comité disse, no entanto, que não têm certezas se Corina Machado vai comparecer à cerimônia, já que se encontra escondida.

*É proibida a reprodução deste conteúdo.

Relacionadas
László Krasznahorkai é o vencedor do Prêmio Nobel de Literatura
Nobel de Literatura é concedido a László Krasznahorkai
A screen displays the 2025 Nobel Prize laureates in Chemistry, Susumu Kitagawa (Kyoto University, Japan), Richard Robson (University of Melbourne, Australia), and Omar M. Yaghi (University of California, Berkeley, U.S.), as they are announced during a press conference at the Royal Swedish Academy of Sciences in Stockholm, Sweden October 8, 2025. REUTERS/Tom Little
Nobel de Química premia cientistas do Japão, Austrália e EUA
Pesquisadores norte-americanos recebem Nobel de Física
Nobel da Paz Maria Corina Machado Comitê Norueguês
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Logo da Agência Brasil
Internacional Crise política no Japão afeta nomeação de Sanae Taikichi como premiê
sex, 10/10/2025 - 08:45
Presidente do Peru, Dina Boluarte 24/01/2023 REUTERS/Angela Ponce
Internacional Parlamento peruano derruba presidente Dina Boluarte
sex, 10/10/2025 - 08:13
Rio de Janeiro (RJ), 24/04/2025 – Símbolo do Sistema Único de Saúde (SUS), no Super Centro Carioca de Saúde, em Benfica. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Saúde Comitiva internacional conhece no Rio sistema de saúde pública
sex, 10/10/2025 - 08:02
O açaí foi o produto da extração vegetal não madeireira brasileira com maior valor de produção no ano passado
Meio Ambiente Projeto transforma áreas de queimada em produção sustentável no Marajó
sex, 10/10/2025 - 07:38
Venezuelan opposition leader Maria Corina Machado takes part in a campaign rally for the upcoming presidential elections. This year's Nobel Peace Prize goes to the politician Maria Corina Machado from Venezuela. She is being honored for her commitment to the democratic rights of the Venezuelan people, as announced by the Norwegian Nobel Committee in Oslo.
Internacional Prêmio Nobel da Paz é concedido à venezuelana Maria Corina Machado
sex, 10/10/2025 - 07:06
Vista aérea do Parque da Cidade, que será uma das principais sedes da COP30, em Belém 28/06/2025 REUTERS/Marx Vasconcelos
Meio Ambiente Um mês para a COP30; conheça os desafios da presidência brasileira
sex, 10/10/2025 - 07:00
Ver mais seta para baixo