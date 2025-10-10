Prêmio Nobel da Paz é concedido à venezuelana Maria Corina Machado

O Comitê Norueguês anunciou nesta sexta-feira (10) a atribuição do Prêmio Nobel da Paz a Maria Corina Machado, líder da oposição venezuelana. Ela foi laureada "por seu trabalho incansável na promoção dos direitos democráticos para o povo da Venezuela".

Em nota, o comitê diz diz o prêmio foi concedido "pelo trabalho incansável na promoção dos direitos democráticos para o povo da Venezuela e sua luta para alcançar uma transição justa e pacífica da ditadura para a democracia".

"Como líder do movimento pela democracia na Venezuela, Maria Corina Machado é um dos exemplos mais extraordinários de coragem civil na América Latina nos últimos tempos", afirmou o presidente do Comitê, Jørgen Watne Frydnes, em Oslo.

"Quando os autoritários tomam o poder, é crucial reconhecer os corajosos defensores da liberdade que se levantam e resistem", acrescentou.

“A democracia depende de pessoas que se recusam a permanecer em silêncio, que arriscam dar um passo em frente apesar dos graves riscos e que nos recordam que a liberdade nunca deve ser tomada como garantida, mas deve ser sempre defendida – com palavras, coragem e determinação”, destacou o Comitê.

Maria Corina tornou-se símbolo da resistência a Nícolás Maduro na Venezuela e tem sido alvo de perseguição política, processos e ameaças por parte do regime.

Ela foi candidata presidencial da oposição nas eleições de 2024, mas o regime de Maduro impediu que ela concorresse. Por isso, transferiu o apoio ao candidato da oposição Edmundo González Urrutia.

Vivendo na clandestinidade desde as eleições de 28 de julho, Corina Machado foi detida ao aparecer numa manifestação contra o regime, na véspera da tomada de posse de Nicolás Maduro, em 10 de janeiro.

O presidente venezuelano foi proclamado vencedor das presidenciais pelo Conselho Nacional Eleitoral (CNE), considerado sob controle do poder. No entanto, o CNE nunca divulgou as atas eleitorais das assembleias de voto, afirmando ter sido vítima de um ataque hacker.

Por sua vez, a oposição divulgou as atas eleitorais fornecidas pelos escrutinadores e garante que o seu candidato, Edmundo González Urrutia, obteve a maioria dos votos. González Urrutia ganhou o apoio de governos de todo o mundo, especialmente dos Estados Unidos, que o consideram o presidente eleito da Venezuela.

O Prémio Nobel da Paz, avaliado em 11 milhões de coroas suecas, será entregue em Oslo no dia 10 de dezembro, data do aniversário da morte do industrial sueco Alfred Nobel, que criou o prêmio. O presidente do Comité disse, no entanto, que não têm certezas se Corina Machado vai comparecer à cerimônia, já que se encontra escondida.

