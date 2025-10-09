logo ebc
Putin diz que defesas russas derrubaram avião no Cazaquistão, em 2024

Aeronave da Embraer caiu em dezembro e causou 38 mortes
Agência Reuters
Publicado em 09/10/2025 - 14:14
Moscou
A drone view shows emergency specialists working at the crash site of an Azerbaijan Airlines passenger plane near the city of Aktau, Kazakhstan December 25, 2024. Reuters/Azamat Sarsenbayev/Proibida reprodução
© Reuters/Azamat Sarsenbayev/Proibida reprodução
Reuters

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse ao líder do Azerbaijão que dois mísseis russos foram detonados ao lado de um avião da Azerbaijan Airlines no ano passado, depois que drones ucranianos entraram no espaço aéreo russo, em um incidente que causou a morte de 38 pessoas.

Nesta admissão mais franca do líder do Kremlin, de que Moscou é culpado pelo acidente mortal, ele pediu desculpas novamente ao presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, e prometeu indenização às pessoas afetadas.

O voo J2-8243, que ia de Baku para Grozny, capital da Chechênia, caiu em 25 de dezembro perto de Aktau, no Cazaquistão, depois de desviar do sul da Rússia, onde drones ucranianos estariam atacando vários alvos. Pelo menos 38 pessoas morreram.

Imagens de vídeo na quinta-feira mostraram Putin e Aliyev apertando as mãos e sorrindo antes de uma reunião bilateral no Tadjiquistão, na qual Putin falou sobre o acidente aéreo.

No ano passado, Putin emitiu um raro pedido público de desculpas a Aliyev pelo que o Kremlin chamou de "incidente trágico" sobre a Rússia, no qual o avião caiu depois que as defesas aéreas russas foram acionadas contra drones ucranianos.

Nesta quinta-feira (9), no entanto, ele foi além:

"É claro que tudo o que é necessário em casos trágicos como esse será feito pelo lado russo em termos de compensação. E uma avaliação legal de todas as coisas oficiais será feita", disse Putin a Aliyev.

"É nosso dever, repito mais uma vez... fazer uma avaliação objetiva de tudo o que aconteceu e identificar as verdadeiras causas."

Mísseis

Putin disse a Aliyev que dois mísseis de defesa aérea russos foram detonados a vários metros de distância do avião depois que drones ucranianos entraram no espaço aéreo russo.

"Os dois mísseis lançados não atingiram o avião diretamente; se isso tivesse acontecido, ele teria caído no local, mas eles explodiram, talvez como uma medida de autodestruição, a alguns metros de distância, cerca de 10 metros", disse Putin.

"Assim, os danos foram causados, principalmente, não pelas ogivas, mas, muito provavelmente, pelos destroços dos próprios mísseis. É por isso que o piloto achou que se tratava de uma colisão com um bando de pássaros, o que ele relatou aos controladores de tráfego aéreo russos, e tudo isso está registrado nas chamadas 'caixas pretas'."

O jato fabricado pela Embraer havia voado de Baku, capital do Azerbaijão, para Grozny, na República da Chechênia, no sul da Rússia, onde ocorreu o incidente, e depois viajou, bastante danificado, por mais 450km através do Mar Cáspio.

Putin advertiu na quinta-feira que "provavelmente levará mais algum tempo" para investigar completamente as causas do acidente.

Um relatório preliminar publicado em um site do governo do Cazaquistão em fevereiro constatou que o avião sofreu danos externos e estava cheio de buracos na fuselagem.

Aliyev ficou furioso com o acidente e criticou publicamente as reações iniciais de Moscou que, segundo ele, tentaram encobrir a causa do incidente.

Na quinta-feira, ele agradeceu a Putin por monitorar pessoalmente o progresso da investigação sobre o incidente mortal.

"Gostaria de expressar minha gratidão mais uma vez pelo fato de o senhor ter considerado necessário destacar essa questão em nossa reunião", disse Aliyev a Putin.

