Rússia denuncia ataque de Kiev em grande escala

Mais de 250 drones foram interceptados
Lusa*
Publicado em 06/10/2025 - 10:13
Moscou
Explosions are seen in the night sky as Ukrainian servicemen fire towards drones during a Russian drone strike, amid Russia's attack on Ukraine, in Kyiv, Ukraine July 7, 2025. REUTERS/Gleb Garanich
© REUTERS/Gleb Garanich/Proibida reprodução
Lusa

A Rússia anunciou nesta segunda-feira (6) que interceptou 251 drones ucranianos durante a noite, num dos maiores ataques de Kiev em três anos e meio de conflito, particularmente intenso na região do Mar Negro.

Desse total, 40 drones foram abatidos sobre a península ucraniana da Crimeia, anexada pela Rússia em 2014, 62 sobre o Mar Negro e cinco sobre o Mar de Azov, informou o Ministério da Defesa russo.

Nesse domingo (5), a Rússia lançou o maior ataque desde o início da guerra na Ucrânia em 2022, contra a região de Lviv, que faz fronteira com a Polônia, de acordo com o chefe da Administração Militar Regional da Ucrânia, Maksim Kozitskí.

Cerca de 140 drones e 23 mísseis foram direcionados a Lviv, e o ataque obrigou a Polônia e seus aliados da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) a ativarem o alerta máximo e os sistemas de defesa e de reconhecimento.

Desde o início da ofensiva russa, em fevereiro de 2022, Moscou lança quase diariamente drones e mísseis sobre a Ucrânia, que responde regularmente com ataques ao território russo.

Kiev costuma visar as infraestruturas energéticas russas, mas os ataques são geralmente limitados a algumas dezenas de drones.

Por outro lado, Moscou intensificou as agressões à rede elétrica ucraniana nos últimos dias, temendo-se uma campanha destinada a mergulhar o país na escuridão com a aproximação do inverno, como aconteceu em 2024.

No final de setembro, Moscou exercia controle total ou parcial sobre 19% do território ucraniano, de acordo com a análise da agência de notícias France-Presse (AFP) sobre dados fornecidos pelo Instituto para o Estudo da Guerra (ISW), organização norte-americana.

Cerca de 7% - a Crimeia e zonas do Donbass - já estavam sob controle antes do início da invasão russa em fevereiro de 2022.

Enquanto os esforços diplomáticos empreendidos pelo presidente norte-americano, Donald Trump, durante o verão para pôr fim ao conflito ficaram paralisados, o avanço do Exército russo voltou a abrandar em setembro.

A Rússia conquistou 447 quilômetros quadrados (km²) dos ucranianos, acentuando a desaceleração iniciada em agosto (594 km²) após um pico em julho (634 km²).

guerra Rússia Ucrânia Ataque Drones
Internacional
