Rússia e Ucrânia lançam ataques com mísseis durante a noite

Ataques ocorrem após impasse sobre reunião entre Trump e Putin
Pavel Polityuk e Dmitry Antonov - Repórteres da Reuters*
Publicado em 22/10/2025 - 10:12
Kiev e Moscou
Rússia e Ucrânia fizeram bombardeios mútuos, com fortes ataques de mísseis durante a noite, em meio aos esforços diplomáticos para acabar com a guerra. A Casa Branca diz que não há planos iminentes para os presidentes Donald Trump e Vladimir Putin se encontrarem.

Autoridades ucranianas informaram nesta quarta-feira (22) que os ataques russos mataram seis pessoas, incluindo duas crianças, em Kiev e na região vizinha e forçaram cortes de energia em todo o país.

Ontem, as Forças Armadas da Ucrânia disseram que usaram mísseis franco-britânicos Storm Shadow lançados do ar para atacar uma fábrica de produtos químicos na região de Bryansk, no sul da Rússia.

Putin e Trump conversaram na semana passada e concordaram em realizar uma cúpula na Hungria que, segundo o Kremlin, poderia ocorrer dentro de algumas semanas.

Mas, após uma ligação telefônica na segunda-feira entre os principais diplomatas dos dois países, a Casa Branca informou que Trump não tinha planos de se encontrar com Putin "no futuro imediato". Trump afirma que não quer ter uma reunião desperdiçada -- algo que Moscou também diz querer evitar.

Autoridades russas disseram, no entanto, que os preparativos para uma cúpula continuam

"As datas ainda não foram definidas, mas é necessária uma preparação completa antes, e isso leva tempo", declarou o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, aos repórteres.

"Está claro que tudo isso está cercado por uma grande quantidade de fofocas, rumores e assim por diante. Grande parte delas é completamente falsa. Ainda não há notícias."

O impasse ocorreu depois que a Rússia reiterou aos EUA seus termos anteriores para chegar a um acordo de paz, incluindo que a Ucrânia ceda o controle de toda a região de Donbas, no sudeste do país, disseram três fontes à Reuters.

Na semana passada, foi rejeitada a declaração de Trump de que ambos os lados deveriam parar nas linhas de frente atuais.

O vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Ryabkov, disse, segundo a agência de notícias estatal RIA, que não poderia confirmar que Moscou havia manifestado sua posição, conforme relatado pela Reuters.

"Os preparativos para a cúpula continuam", afirmou Ryabkov. "Não vejo nenhum grande obstáculo."

Ele acrescentou que é um processo difícil, mas que é exatamente para isso que servem os diplomatas.

