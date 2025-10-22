Sarkozy tem proteção especial na prisão devido a ameaças

O ex-presidente francês Nicolas Sarkozy tem a proteção especial de dois agentes na prisão de La Santé, em Paris, “devido ao seu status e às ameaças contra ele”, disse hoje (22) o ministro da Administração Interna, Laurent Nuñez.

Em declarações à televisão CNews e à rádio Europe 1, Nuñez adiantou que “o sistema de proteção foi mantido na prisão”, em uma “decisão que visa a garantir a segurança” do antigo presidente.

Os agentes de segurança pessoal ficaram instalados em uma cela ao lado da ocupada desde terça-feira por Sarkozy, que tem 70 anos. Segundo o ministro, o esquema de proteção será mantido “enquanto for considerado útil”.

O ex-presidente francês, que alega inocência, foi condenado por permitir que dois conselheiros, precisamente da Administração Interna, negociassem com o regime do líbio Muammar Gaddafi financiamento para a sua campanha presidencial de 2007.

Trata-se do primeiro ex-chefe de Estado de França e da União Europeia a ser efetivamente preso. Ele foi colocado em uma das 15 celas de nove metros quadrados daquela unidade de confinamento solitário.

Sarkozy foi o 23º presidente de França e ocupou o cargo entre 2007 e 2012.

O ex-presidente já apresentou um pedido de libertação por meio de seu advogado, Christophe Ingrain.

O tribunal tem dois meses para analisar e tomar uma decisão, embora o prazo possa ser mais curto.

