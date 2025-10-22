logo ebc
logo Agência Brasil
Internacional

Sarkozy tem proteção especial na prisão devido a ameaças

Decisão visa a garantir segurança do ex-presidente francês
Lusa*
Publicado em 22/10/2025 - 12:54
Paris
Former French President Nicolas Sarkozy arrives for the verdict in his trial with other defendants on charges of corruption and illegal financing of an election campaign related to alleged Libyan funding of his successful 2007 presidential bid, at the courthouse in Paris, France, September 25, 2025. Reuters/Stephanie Lecocq/Proibida reprodução
© Reuters/Stephanie Lecocq/Proibida reprodução
Lusa

O ex-presidente francês Nicolas Sarkozy tem a proteção especial de dois agentes na prisão de La Santé, em Paris, “devido ao seu status e às ameaças contra ele”, disse hoje (22) o ministro da Administração Interna, Laurent Nuñez.

Em declarações à televisão CNews e à rádio Europe 1, Nuñez adiantou que “o sistema de proteção foi mantido na prisão”, em uma “decisão que visa a garantir a segurança” do antigo presidente.

Os agentes de segurança pessoal ficaram instalados em uma cela ao lado da ocupada desde terça-feira por Sarkozy, que tem 70 anos. Segundo o ministro, o esquema de proteção será mantido “enquanto for considerado útil”.

O ex-presidente francês, que alega inocência, foi condenado por permitir que dois conselheiros, precisamente da Administração Interna, negociassem com o regime do líbio Muammar Gaddafi financiamento para a sua campanha presidencial de 2007.

Trata-se do primeiro ex-chefe de Estado de França e da União Europeia a ser efetivamente preso. Ele foi colocado em uma das 15 celas de nove metros quadrados daquela unidade de confinamento solitário.

Sarkozy foi o 23º presidente de França e ocupou o cargo entre 2007 e 2012.

O ex-presidente já apresentou um pedido de libertação por meio de seu advogado, Christophe Ingrain.

O tribunal tem dois meses para analisar e tomar uma decisão, embora o prazo possa ser mais curto.

*É proibida a reprodução deste conteúdo.

Relacionadas
Ex-presidente da França Nicolas Sarkozy deixa sua casa em Paris para começar a cumprir sentença de 5 anos de prisão 21/10/2025 REUTERS/Sarah Meyssonnier
Ex-presidente francês, Sarkozy começa a cumprir pena de cinco anos
Former French President Nicolas Sarkozy arrives for the verdict in his trial with other defendants on charges of corruption and illegal financing of an election campaign related to alleged Libyan funding of his successful 2007 presidential bid, at the courthouse in Paris, France, September 25, 2025. Reuters/Stephanie Lecocq/Proibida reprodução
Sarkozy é condenado por conspiração em julgamento sobre Líbia
Nicolas Sarkozy França ex-presidente prisão proteção ameaças
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 06/10/2025 – O ministro da saúde, Alexandre Padilha, durante entrevista coletiva onde faz um balanço e apresenta novas medidas sobre a intoxicação por metanol no país. Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
Saúde Governo anuncia apoio a pacientes e serviços que oferecem radioterapia
qua, 22/10/2025 - 14:19
Rio de Janeiro (RJ), 23/02/2023 - Vista parcial da zona sul da cidade com visitantes do Cristo Redentor e a lagoa Rodrigo de Freitas e as praias de Ipanema e Leblon. (Foto:Tânia Rêgo/Agência Brasil)
Economia Estado do Rio estima receber 2 milhões de turistas estrangeiros
qua, 22/10/2025 - 13:13
Sede do COI em Lausanne 28/3/2023 REUTERS/Denis Balibouse
Esportes COI pede a federações que não realizem eventos esportivos na Indonésia
qua, 22/10/2025 - 12:59
Former French President Nicolas Sarkozy arrives for the verdict in his trial with other defendants on charges of corruption and illegal financing of an election campaign related to alleged Libyan funding of his successful 2007 presidential bid, at the courthouse in Paris, France, September 25, 2025. Reuters/Stephanie Lecocq/Proibida reprodução
Internacional Sarkozy tem proteção especial na prisão devido a ameaças
qua, 22/10/2025 - 12:54
Brasília (DF), 18/05/2025 - Hacker. Foto: Foto: MCTI/Divulgação
Geral Operação prende quadrilha que fazia leilões falsos na internet
qua, 22/10/2025 - 12:53
São Paulo (SP), 22/10/2025 - Ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, participa do 2º Bloco de Leilões Portuários na B3. Porto de Maceió e do Rio de Janeiro. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Economia Porto de São Sebastião será leiloado até abril de 2026, diz ministro
qua, 22/10/2025 - 12:30
Ver mais seta para baixo