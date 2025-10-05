Sírios vão às urnas escolher primeiro parlamento pós Bashar Al-Assad

Os membros dos colégios eleitorais da Síria se reuniram neste domingo (5) para votar em novos legisladores, um marco na mudança do país em relação ao regime deposto de Bashar al-Assad e um teste importante de inclusão sob as atuais autoridades lideradas pelos islamitas.

A votação indireta ocorre no momento em que o presidente Ahmed al-Sharaa, que chegou ao poder depois que sua ofensiva rebelde derrubou Assad em dezembro, tenta consolidar seu domínio sobre uma nação fraturada por uma guerra de 14 anos e por episódios de violência sectária que alimentaram a desconfiança em relação a ele entre as minorias.

Um total de 6 mil eleitores votaram em colégios eleitorais regionais a partir das 9h (horário local). As urnas foram fechadas à tarde e os resultados preliminares são esperados para a noite de domingo, de acordo com Mohammed Al-Ahmed, chefe do comitê eleitoral superior da Síria.

Esta votação vai escolher quase dois terços dos 210 assentos do parlamento, mas o órgão não será formalmente estabelecido até que Sharaa, um ex-combatente da Al Qaeda, selecione o terço restante.

"Depois que os resultados preliminares forem anunciados, apresentaremos um relatório ao presidente da República para que ele comece a escolher o último terço. Também abriremos uma oportunidade para que os candidatos apresentem suas objeções", disse Ahmed.

Esperança

As autoridades afirmam que recorreram a um sistema indireto em vez do sufrágio universal devido à falta de dados populacionais confiáveis após a guerra, que matou centenas de milhares de sírios e deslocou milhões de pessoas.

"Há muitas questões pendentes na Síria que precisamos resolver e, por isso, fizemos o possível para alcançar o resultado possível, o mais rápido possível, para preencher essa lacuna", disse Sharaa, ao visitar a principal seção eleitoral na capital síria, Damasco.

Um comitê nomeado por Sharaa aprovou 1.570 candidatos que apresentaram suas plataformas em seminários e debates nesta semana. Mas a propaganda eleitoral pública foi silenciosa, sem cartazes ou outdoors visíveis nas principais cidades, disseram os repórteres da Reuters.

Sanaa al-Ali, morador de Damasco, estava cético quanto à possibilidade de a votação provocar uma mudança radical na Síria.

"Não tenho esperança de nada", disse ela à Reuters no domingo.

"Não sinto que nada de novo acontecerá para nos fazer avançar, de modo que os próximos dias sejam melhores do que os passados."

Na segunda maior cidade da Síria, Aleppo, o morador Sameh Hindawi parecia mais otimista, mas disse que gostaria de ver eleições diretas na próxima vez.

"Esperamos, se Deus quiser, que isso seja um prelúdio para as próximas eleições da Assembleia Popular, com a participação total do povo sírio por meio de votação e candidatura", disse ele.

Citando razões políticas e de segurança, as autoridades adiaram a votação em três províncias controladas por grupos minoritários – deixando 19 assentos no parlamento vazios até que a votação possa ser realizada lá.

Os críticos contestaram o formato da eleição, dizendo que uma votação parcial e indireta não é representativa e é gerenciada de forma muito centralizada.

Analistas afirmam que a seleção de 70 legisladores por Sharaa determinará, em última instância, a eficácia e a legitimidade do novo órgão: a escolha de mulheres ou de legisladores de minorias poderia aumentar a diversidade, mas os partidários de Sharaa poderiam ajudá-lo a promulgar leis sem uma contestação legislativa.

