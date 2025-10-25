Terremoto de magnitude 5,8 atinge ilha do Japão

Até o momento, não há notícia de feridos

A Ilha de Hokkaido, no norte do Japão, foi atingida por um terremoto de magnitude 5,89. As autoridades do arquipélago não emitiram alerta de tsunami na região.

O terremoto aconteceu por volta da 1h40 da madrugada (horário local) com epicentro a sudeste da península de Nemuro e a uma profundidade de 40 quilômetros, indicou a Agência Meteorológica do Japão (JMA).

O terremoto atingiu o nível 5 na escala japonesa, com um máximo de 7 e centrada na medição dos abalos superficiais e das áreas afetadas, mais do que na intensidade do tremor.

Até o momento, as autoridades não registraram danos ou feridos na região.

O Japão está situado no chamado "anel de fogo", uma das zonas sísmicas mais ativas do mundo, e sofre terremotos com relativa frequência. O país possui infraestruturas especialmente projetadas para resistir aos tremores.