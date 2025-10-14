Trump ameaça encerrar laços comerciais com a China

Americano diz que pode parar de comprar de óleo de cozinha chinês

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta terça-feira que está considerando encerrar alguns laços comerciais com a China, inclusive em relação ao óleo de cozinha.

"Acredito que o fato de a China propositalmente não comprar nossa soja e causar dificuldades para nossos produtores de soja é um ato economicamente hostil", afirmou.

"Estamos considerando encerrar os negócios com a China relacionados ao óleo de cozinha e outros elementos do comércio, como retribuição", escreveu Trump nas mídias sociais.

"Como exemplo, podemos facilmente produzir óleo de cozinha nós mesmos, não precisamos comprá-lo da China", acrescentou.

Aumento das tensões

As falas de Trump reforçam a escalada das tensões entre Estados Unidos e China, vista nos últimos dias.

No domingo (12), a China acusou os Estados Unidos de terem "dois pesos e duas medidas" pela imposição de taxas sobre mercadorias chinesas importadas.

Na sexta-feira (10), Trump criticou uma iniciativa chinesa de restringir a exportação de elementos ligados às terras raras. Em seguida, anunciou a imposição de uma tarifa de 100% sobre produtos importados da China a partir de 1º de novembro.

Também no domingo, o Ministério do Comércio da China defendeu a legitimidade das novas restrições impostas à exportação de terras raras, assegurando que o impacto nas cadeias de abastecimento vai ser "muito limitado".

As medidas são "uma ação legítima do governo chinês para afinar o sistema de controle das exportações em conformidade com as leis e os regulamentos", afirmou um porta-voz do Ministério do Comércio em comunicado.

Pequim argumentou que as restrições têm como objetivo impedir que as terras raras e respectivos produtos de transformação sejam utilizados para produzir artigos militares ou de defesa, a fim de "defender a paz mundial, a estabilidade regional e cumprir as suas obrigações internacionais em matéria de não proliferação".