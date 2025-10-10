logo ebc
Trump anuncia tarifa de 100% sobre a China a partir de novembro

Presidente dos EUA fez anúncio em rede social
Reuters*
Publicado em 10/10/2025 - 18:27
Washington
Presidente dos EUA, Donald Trump 09/10/2025 REUTERS/Nathan Howard
Reuters

Os Estados Unidos aplicarão uma tarifa adicional de 100% sobre as importações da China e vão impor controles de exportação sobre todos os softwares críticos fabricados nos EUA a partir de 1º de novembro, disse o presidente Donald Trump nesta sexta-feira, em um post na rede Truth Social. 

"Acaba de ser revelado que a China adotou uma posição extraordinariamente agressiva em relação ao comércio, ao enviar uma carta extremamente hostil ao mundo, declarando que, a partir de 1º de novembro de 2025, iria impor controles de exportação em larga escala sobre praticamente todos os produtos que fabrica — e até mesmo sobre alguns que nem produz", afirmou.

"Essa medida atinge todos os países, sem exceção, e foi obviamente planejada por eles há anos. Trata-se de algo totalmente inédito no comércio internacional e de uma vergonha moral no relacionamento com outras nações", disse ele em trecho da publicação.

"Diante do fato de que a China tomou essa posição sem precedentes, e falando apenas em nome dos Estados Unidos, e não de outras nações que também foram ameaçadas, a partir de 1º de novembro de 2025 (ou antes, dependendo de novas ações ou mudanças por parte da China), os Estados Unidos da América imporão uma tarifa de 100% sobre a China, além de quaisquer tarifas já em vigor. Também em 1º de novembro, serão impostos controles de exportação sobre qualquer e todo software crítico", completou.

Mais cedo, em outra publicação em sua rede social, Trump ameaçava cancelar uma reunião com o presidente Xi Jinping no fim deste mês.

Os dois líderes teriam um encontro nos bastidores da Cúpula da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (APEC), na Coreia do Sul. Segundo Trump, "agora não há motivo algum" para que a reunião ocorra. Pequim não havia confirmado publicamente a reunião entre os líderes. 

 

 

