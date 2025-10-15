logo ebc
Trump confirma que autorizou CIA a operar na Venezuela

Diretriz confidencial foi relatada pelo New York Times
Nandita Bose e Jarrett Renshaw - Repórteres da Reuters
Publicado em 15/10/2025 - 18:19
Washington
Presidente dos EUA, Donald Trump 09/10/2025 REUTERS/Nathan Howard
Reuters

O presidente norte-americano, Donald Trump, confirmou nesta quarta-feira que autorizou a CIA a conduzir operações secretas na Venezuela, marcando uma forte escalada nos esforços dos Estados Unidos para pressionar o regime do presidente Nicolás Maduro.

O New York Times relatou pela primeira vez a diretriz confidencial, citando várias autoridades norte-americanas familiarizadas com a decisão contra o país.

Desde setembro, os Estados Unidos vem deslocando navios e um submarino militares para a costa venezuelana, sob o argumento do “combate às drogas”, enquanto acusa o governo de Nicolás Maduro de liderar um cartel narcotraficante.

Maduro rejeita as acusações e diz que Washington usa esse argumento para promover uma “troca de regime” do país sul-americano, dono das maiores reservas de petróleo do mundo. Especialistas consultados pela Agência Brasil rejeitaram chamar a Venezuela de “narcoestado”, como diz o governo Trump. 

